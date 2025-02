AFG vs AUS: वनडे में 24 साल की उम्र से पहले सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाज, दूसरे और पांचवें नंबर पर चौंकाने वाला नाम

Full list of Batsman With Most ODI hundreds before turning 24: इंग्लैंड के खिलाफ इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) ने शानदार 177 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया. जादरान की पारी के दम पर अफगानिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 325 रन का स्कोर खड़ा किया था. बाद में फिर अफगानिस्तान ने मैच को 8 रन से जीत लिया. जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया. वहीं, 177 रन की पारी खेलने वाले इब्राहिम जादरान को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि इब्राहिम जादरान ने इस समय केवल 23 साल के हैं और वनडे में अबतक 6 शतक लगा चुके हैं. ऐसे में जानते हैं दुनिया के ऐसे टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने वनडे में 24 साल की उम्र से पहले सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है.

विराट कोहली (Virat Kohli)

कोहली ने 23 साल के दौरान तक अपने वनडे करियर में 87 पारियों में बल्लेबाजी की और 3886 रन बनाने में सफल रहे थे. इस दौरान कोहली ने 13 शतक और 21 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल कर ली थी.

क्विंटन डीकॉक (Quinton de Kock)

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक ने 23 साल की उम्र तक वनडे में 69 पारियों में बल्लेबाजी की थी और कुल 2850 रन बनाए थे. इस दौरान डिकॉक ने 11 शतक और 8 अर्धशतक ठोक दिए थे.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)

तीसरे नंबर पर तेंदुलकर हैं, सचिन वने 23 साल की उम्र तक अपने वनडे करियर में 140 पारियों में बल्लेबाजी की थी और 5079 रन बनाने में सफल रहे थे. इस दौरान सचिन ने 11 शतक और 31 अर्धशतक लगा चुके थे.

बाबर आजम (Babar Azam)

पाकिस्तान के बाबर आजम ने 23 साल की उम्र तक वनडे में 49 पारियां खेली थी और 2129 रन बनाए थे. इस दौरान बाबर ने वनडे में 8 शतक और 8 अर्धशतक लगा दिए थे.

Photo Credit: Social media

रहमानुल्लाह गुरबाज़ (Rahmanullah Gurbaz)

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 23 साल की उम्र तक वनडे में 48 पारियों में बल्लेबाजी की थी. इस दौरान उनके नाम 1785 रन दर्ज हो गए थे. इस दौरान गुरबाज़ ने 6 शतक लगाए थे.

इसके अलावा इमाम उल हक (Imam-ul-Haq), सलमान बट (Salman Butt) , अहमद शहजाद (Ahmed Shehzad) और इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) ने 23 साल की उम्र तक वनडे में 6 शतक लगाने में सफल रहे थे. बता दें कि 23 साल की उम्र तक 5 शतक वनडे में लगाए थे.