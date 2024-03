"आप न नहीं कह सकते...", मोहम्मद शमी ने गुजरात के नए कप्तान शुभमन गिल को बताया, कैसे जीत सकते हैं IPL का खिताब

Gujarat Titans vs Mumbai Indians, 5th Match: शमी का बड़ा बयान

Mohammed Shami on Shubman Gill: IPL में 24 मार्च को गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस (Gujarat Titans vs Mumbai Indians, 5th Match) के साथ होने वाला है. बता दें दि क दोनों ही टीमें बदलाव से गुजर रही है. फैन्स के लिए यह मैच काफी दिलचस्प रहने वाला है. रोहित (Rohit Sharma vs Hardik Pandya) की जगह हार्दिक मुंबई की कप्तानी करने वाले हैं तो वहीं गुजरात की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) करने वाले हैं. ऐसे में इस मैच से पहले मोहम्मद शमी ने गुजरात के नए कप्तान शुभमन गिल को खास मैसेज दिया है जो फैन्स के बीच काफी सुर्खियां बटोर रहा है. Cribuzz के साथ बात करते हुए शमी ने गिल को लेकर बात की और उन्हें खुलकर खेलने की सलाह दी है. (Shubman Gill vs Hardik PAndya)