जायसवाल- गिल नहीं बल्कि यह खिलाड़ी बनेगा भारतीय क्रिकेट का सबसे महान टेस्ट क्रिकेटर, मोहम्मद कैफ की भविष्यवाणी

Mohammad Kaif on Rishabh Pant : बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs BAN 1st Test) में भारत की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने 119 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं, ऋषभ पंत ने शानदार 109 रन बनाए. 20 महीने के बाद वापसी करते हुए पंत ने यह धमाकेदार शतक जमाया. पंत अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लागने के मामले में धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. पंत ने जिस अंदाज में टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी को यादगार बनाया है, उसने हर किसी का दिल जीत लिया है. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने तो पंत को लेकर भविष्यवाणी तक कर डाली है. कैफ ने अब मान लिया है कि पंत भारतीय क्रिकेट में महान क्रिकेटर बनने की ओर अग्रसर हैं.

मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और रिएक्ट करते हुए लिखा, "ऋषभ पंत... क्या वापसी है!..एक सत्र में खेल बदल सकता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक.. मेरे शब्दों पर ध्यान दें, वह टेस्ट क्रिकेट में महान बनने के लिए तैयार है.'

Rishabh Pant... What a comeback !! Can change a game in one session, 100s in SA, Eng and Aus. Mark my words, he is set to be a Test great.