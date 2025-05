IND vs ENG: 'ये दो नाम रेस में...', रोहित के बाद अगला टेस्ट कप्तान कौन? मोईन अली ने इंग्लैंड सीरीज से पहले मचाई खलबली

Who will be Team India Next Test Captain After Rohit Sharma: पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने कहा कि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज से भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुपस्थिति मेजबान टीम को "काफी बढ़ावा" देगी. उन्होंने कहा कि अगले महीने शुरू होने वाले पांच मैचों के दौरे के लिए शुभमन गिल टीम की अगुआई करने के लिए संभावित विकल्प होंगे. रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे भारत इस सीरीज के लिए अपने दो सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के बिना रह गया है. यह सीरीज 2025-2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत भी है. सीरीज की शुरुआत 20 जून से हेडिंग्ले में होने वाले पहले टेस्ट से होगी.

"निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि यह इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा है. दो शीर्ष खिलाड़ी जो दौरे पर कुछ बार इंग्लैंड गए हैं, इसलिए उनके पास अनुभव है. मुझे याद है कि रोहित ने पिछली बार इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेला था. उनके पास जो चरित्र है, वे जिस तरह के नेता हैं, उन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी की है, इसलिए हाँ, टीम के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है," इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर, जिन्होंने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन आईपीएल सहित घरेलू टी20 लीग में खेलना जारी रखते हैं, ने स्काई स्पोर्ट्स को बताया.

मोईन, जिन्होंने 68 टेस्ट खेले और अपनी ऑलराउंड क्षमताओं का प्रदर्शन किया, 3,000 से अधिक रन बनाए और अपनी ऑफ-स्पिन के साथ 200 से अधिक विकेट लिए, ने कहा कि गिल भारत की कप्तानी करने के लिए "बहुत अच्छे" विकल्प होंगे, भले ही उन्हें सबसे लंबे प्रारूप में भारत की कप्तानी करने का अनुभव न हो.

रोहित के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारत की कप्तानी के लिए सबसे आगे चल रहे गिल ने कभी भी सबसे लंबे प्रारूप या वनडे में भारत की कप्तानी नहीं की है. "मुझे लगता है कि यह शुभमन गिल होंगे. आदर्श रूप से वे (BCCI) जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाना चाहेंगे क्योंकि वह बहुत अच्छे कप्तान हैं, एक अच्छे नेता हैं जिन्होंने पहले भी ऐसा किया है.

"लेकिन उनके चोटिल रिकॉर्ड के कारण वह पूरी श्रृंखला तक टिक नहीं पाएंगे, मुझे लगता है कि वे इसे (कप्तानी) किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसने टेस्ट क्रिकेट में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है. गिल आईपीएल में गुजरात टाइटन्स का नेतृत्व करते हैं, इसलिए उनके पास अभी भी बहुत अच्छा कप्तान है, अनुभवहीन हाँ लेकिन एक अच्छा कप्तान और अच्छा दिमाग, लेकिन यह एक चुनौती होगी (इंग्लैंड की परिस्थितियों में)," मोईन ने कहा.

मोईन को लगा कि अगर गिल को कप्तान बनाया जाता है, तो उन्हें अंग्रेजी परिस्थितियों में पहली बार कप्तान बनने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए.

"इंग्लैंड किसी के लिए भी एक चुनौती है, कोई भी टीम जो आती है और जब आप पहली बार कप्तान बनते हैं, तो यह बहुत मुश्किल होता है. इसलिए, मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए सीरीज जीतने के संकेत अच्छे हैं, लेकिन मैं भारत या उनकी बल्लेबाजी की क्षमता को कभी कम नहीं आंकूंगा." "लेकिन उनके पास शानदार खिलाड़ी हैं, जिन्हें इंग्लैंड में खेलने का अनुभव नहीं है और इंग्लैंड में आपको यही चाहिए. मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए यह एक बेहतरीन मौका है." मोईन ने कोहली को टेस्ट क्रिकेट में "अग्रणी" बताया और कहा कि उनकी भीड़ खींचने की क्षमता सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर है.

"यह (कोहली का संन्यास) टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका है. वह एक अग्रणी खिलाड़ी थे, टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा इस प्रारूप को आगे बढ़ाया. अद्भुत खिलाड़ी, अद्भुत करियर.

"उन्होंने खेल के लिए बहुत कुछ किया है, खासकर भारत में. मुझे लगता है कि सचिन (तेंदुलकर) के बाद, वह ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें देखने के लिए हर कोई आता था और उन्होंने स्टेडियम भर दिए. शानदार रिकॉर्ड, देखने लायक एक शानदार खिलाड़ी. जिस शैली में वह खेलते थे वह बहुत प्रतिस्पर्धी थी और एक शानदार कप्तान भी. टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका," उन्होंने कहा.