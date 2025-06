IND vs ENG: 'वह अलग स्तर पर है..' कौन है तीनों फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट का बेहतरीन बल्लेबाज? मोईन अली और आदिल रशीद ने बताया

Who is best batter in the world cricket in all format : मोईन अली और आदिल रशीद (Moeen Ali And Adil Rashid) ने मिलकर उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे दोनों वर्तमान क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं. बियोंड बिफोर विकेट के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए दोनों इंग्लिश खिलाड़ी ने उस बल्लेबाज के बारे में खुलासा किया है. दोनों इंग्लैंड खिलाड़ियों ने एक सहमती से बेन डकेट (Ben Duckett) को तीनों फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया है.

बेन डकेट को लेक आदिल रशीद ने कहा, "इस समय फॉर्म के मामले में वह निश्चित रूप से शानदार फॉर्म में है, टेस्ट और टी20 में वह लगातार तीनों में खेल रहा है, वह तीनों में धमाकेदार खेलता है और जैसा मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि वह बहुत हद तक टी20 के पुराने खिलाड़ियों जैसा खेलता है, लेकिन वह एक शानदार खिलाड़ी है, वह हमेशा सकारात्मक खेलता है, जिस तरह से वह शॉट खेलता है, वह रिवर्स स्वीप करता है, सब कुछ करता है, इसलिए मैं इससे सहमत हूं कि तीनों फॉर्म में और वह लगातार ओपनिंग करता है और रन बना रहा है.

वहीं, मोईन अली ने भी बेन डकेट की भरपूर ताऱीफ की और कहा कि, "अब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है. बेन डकेट तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और तीनों में एक जैसा परफॉर्मस करते हैं. मैं भी इस बात से सहमत हूं, बेन डकेट इस समय तीनों फॉर्मेट में बेस्ट है."

बता दें कि भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बेन डकेट ने शानदार बल्लेबाजी की थी और दूसरी पारी में 149 रन बनाने में सफल रहे थे. डकेट की पारी के दम पर ही इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच को 5 विकेट से जीतने में सफल रही थी. इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को पांच विकेट से हरा दिया था.

Ben Duckett ने टेस्ट में अबतक 34 मैच खेलकर कुल 2621 रन बनाए हैं जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा वनडे में डकेट के नाम 25 मैच में 1176 रन दर्ज है. वनडे में बेन डकेट ने 8 अर्धशतक और 3 शतक लगाए हैं. टी-20 इंटरनेशनल में भी बेन ने कमाल की बल्लेबाजी की है. बेन ने टी-20 में 527 रन 20 मैच में बनाए हैं. (Ben Duckett Batting Career Summary)