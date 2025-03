IND vs AUS: मैच के आगाज के साथ ही माइकल वॉन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

Michael Vaughan Prediction on IND vs AUS: भारत के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता वैसे ही माइकल वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी राय दी है. वॉन ने पोस्ट में लिखा, "भारत स्पष्ट रूप से पसंदीदा है..ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाने के लिए 260+ रन की जरूरत है." बता दें कि भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.

India clear favourites .. The Aussies need 260 + to out them under pressure .. #ChampionsTrophy