माइकल वॉन ने बताया उस गेंदबाज का नाम जिसका सामना करने से डर लगता था

Michael Vaughan

Michael Vaughan on Bowler that he was afraid to face : रणवीर अल्लाहबादिया के यू-ट्यूब चैनल बीयरबाइसेप्स पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऐसे गेंदबाजों के नाम बताएं हैं जिनके खिलाफ खेलना किसी चुनौती से कम नहीं होता था. यू-ट्यूब चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने सबसे मुश्किल गेंदबाज कोलेकर बात की जिसे खेलने में उन्हें संघर्ष करना पड़ता था. इंग्लैंड के कप्तान ने इस इंटरव्यू में इन सवालों के अलावा कई दिलचस्प सवालों के जवाब भी दिए हैं. जिसको लेकर फैन्स अब सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं.