नस्लवाद पर फिर भड़के माइकल होल्डिंग, सभी खिलाड़ियों से की ये खास अपील

होल्डिंग ने हाल ही में एक पुस्तक लोंच की है "व्हाई वी नील, हाउ वी राइज" (Why we Kneel, How We Rise) जिसमें उन्होंने कई लिखा है कि ब्लैक एथलीटों का खेलों में बड़ा योगदान रहा है. एथलीटों को खुलकर इस मैटर पर अपनी राय रखनी चाहिए. उन्होंने दुनिया भर के मीडिया जगत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंग्लैंड में काउंटी में नस्लवाद के मुद्दे पर अखबारों में छोटे कॉलम में जगह मिली थी जो कि नहीं होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि ये समस्या केवल क्रिकेट या फुटबाल की नहीं है बल्कि समाज की है इस समस्या को इतने छोटे कॉलम में जगह देने से इस अभियान को नुकसान होता है. आगे उन्होंने अपनी बात पर और मजबूती देते हुए कहा कि पढ़ाई में ये बाताय जाता है कि सब बराबर है लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं हो रहा बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि कौन श्रेष्ठ हैं और कौन नहीं.

आपको बता दें कि माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज थे उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 60 टेस्ट और 102 वनडे मैच खेले थे. उनके नाम 391 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं. अपने करियर में उन्होंने 1192 रन भी अपने देश के लिए बनाए हैं.

