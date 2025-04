MI vs LSG: 6,6,0,0,W, रफ्तार के सौदागर मयंक यादव ने रोहित शर्मा को दिया 'परफेक्ट रिप्लाई', वापसी पर रफ्तार से मचाई सनसनी

Mayank Yadav Perfect Reply To Rohit Sharma: आईपीएल के पिछले सीजन में 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सनसनी मचाने वाले मयंक यादव ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से वापसी की है. मयंक यादव चोट के चलते इस सीजन के पहले हॉफ से बाहर रहे थे. लेकिन उन्होंने मुंबई के खिलाफ वापसी की. अपनी वापसी पर उन्होंने दिखाया कि उनकी रफ्तार कम नहीं हुई है. मैच का पहला ओवर फेंकने आए मयंक यादव की रफ्तार, 140 के आस-पास रही. पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए. लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने उन्हें लगातार दो छक्के लगाए.

मुंबई इंडियंस की पारी का तीसरा ओवर फेंकने आए मयंक यादव की पहली गेंद वाइड थी. लेकिन इसके बाद लगातार दो गेंदों पर रोहित शर्मा ने उन्हें छक्के जड़े. रोहित ने पहला छक्का डीप स्क्वायर लेग की दिशा में लगाया, जबकि दूसरा छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर लगाया. हालांकि, मयंक यादव ने इसके बाद दोनों गेंद डॉट फेंकी. जबकि अगली गेंद पर मयंक यादव ने रोहित शर्मा को अपनी रफ्तार से चकमा दिया और स्लोअर गेंद से उन्हें अपने जाल में फंसाया. मयंक की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और रोहित ने गाइड करने का प्रयास किया था. लेकिन यह गेंद शॉर्ट थर्ड पर खड़े प्रिंस यादव के हाथों में गई. मयंक ने यह गेंद 120 की रफ्तार से फेंकी थी और रोहित इस जाल में फंस गए. रोहित 5 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए.

