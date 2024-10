IND vs BAN: 'OMG' रफ्तार के सौदागर बने मयंक यादव, डेब्यू मैच में इतनी स्पीड से फेंकी गेंद, विश्व क्रिकेट में मचा तहलका

Mayank Yadav Fastest Ball on his T20 Debut vs BAN: भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट की आसान जीत दर्ज की. पहले गेंदबाज़ी करते हुए भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप (14 रन देकर तीन विकेट) और लगभग तीन साल बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे लेग स्पिनर चक्रवर्ती (31 रन देकर तीन विकेट) के तीन-तीन विकेट से बांग्लादेश को 19.5 ओवर में 127 रन पर समेट दिया.

वाशिंगटन सुंदर, मयंक यादव और पंड्या ने भी एक-एक विकेट चटकाया. बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले टी20 मुकाबले में रफ्तार का सौदागर बने मयंक अग्रवाल (Mayank Yadav T20I Debut vs BAN) ने अपना यादगार डेब्यू किया और अपने करियर का सबसे तेज़ 149.9 कि.मी कि रफ्तार (Mayank Yadav Fastest Delivery of 149.9 kmph) से गेंद डालकर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी और ये ऐलान कर दिया कि टीम इंडिया में नए रफ्तार का कहर बनने के लिए वो पूरी तरह कमर कास चुके हैं.

FASTEST BALL OF MAYANK YADAV ON HIS INTERNATIONAL DEBUT:



- 149.9 KMPH. 🐯 pic.twitter.com/gLkqOsH6aE — Johns. (@CricCrazyJohns) October 6, 2024

मयंक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला ओवर मेडन फेंका. मयंक ने महमूदुल्लाह (01) को डीप प्वाइंट पर वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराके अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किया.

बांग्लादेश के 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने हार्दिक पंड्या (नाबाद 39, 16 गेंद, पांच चौके, दो छक्के), संजू सैमसन (29) (Sanju Samson vs BAN) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (29) (Suryakumar Yadav) की पारियों की बदौलत 8.1 ओवर शेष रहते तीन विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की. नितीश कुमार रेड्डी भी 16 रन बनाकर नाबाद रहे. पंड्या (Hardik Pandya vs BAN 1st T20) और नीतीश ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंद में 52 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी.