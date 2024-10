IND vs BAN: मयंंक यादव ने मचाई सनसनी, डेब्यू मैच में 24 खतरनाक गेंद फेंककर विश्व क्रिकेट को चौंकाया, इतनी स्पीड से फेंकी

Mayank Yadav, IND vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी-20 मैच में मयंक यादव (Mayank Yadav Bowling Speed) ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहे. मयंक ने 4 ओवर के दौरान अपना पहला ओवर मेडल भी फेंका था. भारतीय क्रिकेट के नए सनसनी मयंक ने अपनी 4 ओवर के स्पेल में 24 गेंद जिस स्पीड से फेंकी है उसने विश्व क्रिकेट को चौंका दिया है. मयंक ने अपने 4 ओवर में सबसे तेज गेंद 149.9 kmph यानी लगभग 150 kmph की रफ्तार के साथ फेंकी. भले ही मयंक 150 के पार नहीं जा सके लेकिन उन्होंने उम्मीद जरूर जगा दी है. मयंक ने अपना पहला ओवर मेडन किया था.

अपने पहले ओवर में मयंक ने 141.8 kmph,145.7 kmph, 137.9 kmph, 147.3 kmph, 135.1 kmph और 147.0 kmph की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी.

अपने दूसरे ओवर में मयंक ने 148.7 kmph, 146.1 kmph, 149.9 kmph, 113.2 kmph, 143.1 kmph और 139.9 kmph की स्पीड के साथ गेंद फेंकी थी.

मयंक का तीसरा ओवर- 141.4 kmph, 143. 6 kmph, 144.9 kmph, 143.6 kmph, 146.7 kmph, 142.8 kmph

मयंक का चौथा ओवर- 145.6 kmph, 106. 2 kmph, 145.1 kmph, 113 .1 kmph, 145.7 kmph और अपने स्पेल की आखिरी गेदं मयंक ने 107.7 kmph की स्पीड के साथ फेंकी थी.

भले ही मयंक को केवल एक ही विकेट मिला है लेकिन भारत के इस गेंदबाज ने सही लेंथ के साथ गेंदबाजी कर साबित कर दिया है कि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाज बनेंगे. मयंक की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज हैरान नजर आ रहे थे.

मयंक की घातक गेंदबाजी को देखकर सूर्या ने जो रिएक्शन दिया वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मयंक को सूर्या ने पहला विकेट लेने पर गले से लगा लिया था.

Indian fast bowling in T20I is in the safe hands of Mayank Yadav .#indiancricket #cric666 #INDvsBAN #MayankYadav pic.twitter.com/02lC91AKuJ