इंग्लैंड पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी, बताया कब तक जो रूट तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

When will Joe Root be able to break Sachin Tendulkar's world record: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट दिग्गज मार्क बुचर (Mark Butcher Prediction on Joe Root) ने जो रूट को लेकर भविष्यवाणी की है. मार्क बुचर ने बताया है कि कब तक रूट, सचिन के सबसे ज्यादा टेस्ट रन वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे. स्काई स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए मार्क बुचर ने अपनी राय दी है. बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जो रूट ने शानदार छठा दोहरा शतक ठोका. अबतक रूट ने टेस्ट में 12664 रन बना चुके हैं. रूट के नाम 35 शतक भी दर्ज है. हाल के समय में रूट लगातार रन बना रहे हैं जिसे देखते हुए यह समझा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा. अब रूट सचिन से 3257 रन पीछे हैं तो वहीं 51 शतकों के रिकॉर्ड को 16 शतक पीछे हैं. पिछले 5 साल के दौरान जो रूट जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसने यह उम्मीद जगा दी है कि रूट यकीनन सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

इसको लेकर अब इंग्लैंड पूर्व दिग्गज मार्क बुचर ने रिएक्ट किया है. मार्क बुचर ने सीधे तौर पर माना है कि यदि जो रूट इसी तरह से खेलते रहे तो वो जल्द ही सचिन के रिकॉर्ड (Joe Root record vs Sachin Tendulkar record) को तोड़ देंगे. बुचर ने अपनी राय दी और कहा, "जो रूट शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. यदि वो इसी फॉर्म में खेलते रहे तो रिकॉर्ड को जल्द तोड़ देंगे. यदि रूट चोटिल नहीं हुए और टेस्ट खेलते रहे. इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहे और फॉर्म ऐसे ही रहा तो मुझे लगता कि 3 साल में वह सचिन से आगे निकल जाएगा. मुझे पूरा भरोसा है कि वह उस खास कारनामें को पूरा कर लेगा."

बता दें कि रूट ने अबतक 35 शतक और 6 दोहरा शतक अपने टेस्ट करियर में लगाने में सफल हो गए हैं. जो रूट टेस्ट में सबसे तेज 35 शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं. रूट के करियर की बात करें तो इस दिग्गज बल्लेबाज ने अबतक 147 मैच खेले हैं इस दौरान 12664 रन बनाने में सफता हासिल की है. रूट ने अपने टेस्ट करियर का पहला मैच 2012 में भारत के खिलाफ खेला था.