'सुनिश्चित करें कि ऐसी अफवाह...', रोहित ने अपने संन्यास को लेकर कह दी यह बड़ी बात

Rohit on retirement: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के बाद अपने वनडे से संन्यास को लेकर चल रही चर्चाओं और अफवाहों को लेकर बड़ा बयान दिया है. रोहित ने खिताबी जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं इस फॉर्मेट से संन्यास लेने नहीं जा रहा हूं. आप यह सुनिश्चित करें कि फैल रही ऐसी कोई अफवाह आगे न जाए. मेरा ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है. जो चल रहा है, चलेगा. रोहित ने कहा, 'यहां उस शख्स में भी बहुत ज्यादा भूख है, जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुका है. हमारी टीम में पांच से छह खिलाड़ी ऐसे हैं, जो वास्तव में दिग्गज हैं.यह बात हमारे काम को खासा आसान बना देते ही', रोहित ने मीडियाकर्मियों की उपस्थिति में ऐसा कहकर फाइनल से पहले चल रहीं तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि रोहित फाइनल के बाद व्हाइट-बॉल फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ सकते हैं. वैसे यह भी एक तथ्य है कि अगले दो महीने में रोहित 38 साल के हो जाएंगे. और भारत को अगला बड़ा ICC टूर्नामेंट 2027 में खेलना है. ऐसे में देखना होगा कि भारतीय कप्तान कितने समय तक वनडे खेलने जा रखते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के एक दिन बाद रोहित ने कहा कि उन्होंने अभी 2027 विश्व कप खेलने के बारे में नहीं सोचा है.

