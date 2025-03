IND vs NZ: 'बहुत साहस चाहिए...' रोहित शर्मा की कप्तानी को देख हैरत में हैं ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क

Michael Clarke on Rohit Sharma as captain: भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy Final, IND vs NZ) का खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke Big Statement on Rohit Sharma) ने रोहित को नीडर कप्तान करार दिया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने beyond 23 cricket पॉडकास्ट पर बात करते हुए हिट मैन की कप्तानी की तारीफ की है. माइकल क्लार्क ने सीधे तौर पर रोहित को एक साहसिक कप्तान करार दिया है. रोहित को लेकर क्लार्क ने कहा, "आप खुद ही जानते हैं कि आप टीम के लिए जो भी सबसे अच्छा है वो कर रहे हैं, इसलिए वह जानता है कि यह उनका शायद स्वाभाविक खेल है, जैसे आप उसे टी20 क्रिकेट में हमेशा इस तरह खेलते हुए देखते हैं, इसलिए यह उसका स्वाभाविक खेल है, लेकिन वह स्पिनरों के खिलाफ आगे आकर खेलता है. "

माइकल क्लार्क ने आगे कहा, "वह खेल को पूरी तरह से पढ़ने जानता है, उसने फाइनल में एक बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का परिचय किया, मुझे लगता है कि उसने खुलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा ऐसा ही करना चाहता था. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने उस टीम का नेतृत्व किया, उसने चयनों से सबसे अधिक लाभ उठाया, मुझे लगता है कि चार स्पिनरों को चुनने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी, चाहे वे कितने भी अच्छे हों, चार स्पिनर और 11 खिलाड़ी एक बड़ा कोर है, और फिर से मुझे लगता है कि वे एक नीडर कप्तान हैं".

बता दें कि रोहित ने फाइनल मैच में शुरुआत से ही मोर्चा संभाले रखा था और तेजी से रन बनाकर विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था. भले ही रोहित शर्मा से चूक गए लेकिन उनकी 76 रन की पारी ने भारत के लिए मैच बनाने का कमाल किया. रोहित को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था.

इसके अलावा रोहित ने कप्तानी भी कमाल किया था, खासकर जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल मैच के दौरान किया वह शानदार था. बता दे कि रोहित, गांगुली और धोनी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान भी बने हैं.