LSG vs GT: 'यह फैसला पंत के लिए बड़ा टर्निंग प्वाइंट...', पठान ने ऋषभ को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, फैंस ने भी किया समर्थन

Irfan Pathan's big predection on Rishabh Pant: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में शनिवार को लखनऊ सुपर जॉयंड्स ने घरेलू लखनऊ के इकाना स्टेडियम में गुजरत टाइटंस (LSG vs GT) को 6 विकेट से पीट दिया. कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) जीत के बावजूद बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके. पंत ने खेलीं 18 गेंदों पर 4 चौकों से 21 रन की पारी खेली. साफ दिखाई पड़ा कि वह उस नैसर्गिक पंत से अभी खासे दूर हैं, जिन्हें करोड़ों फैंस जानते हैं. लेकिन इससे उलट पंत के उस बड़े फैसले की चर्चा हो रही है, जो उन्होंने करियर में संभवत: पहली बार लिया. पंत ने शनिवार को एडम मार्करम के साथ पारी की शुरुआत करने का फैसला किया. और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऋषभ के ओपनिंग करने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. पठान ने X पर लिखे कमेंट में कहा, 'टी20 में ऋषभ का पारी की शुरुआत करना उनकी क्षमताओं को देखते हुए दीर्घकालिक नजरिए से खेल बदलने वाला फैसला हो सकता है'. पठान ने यह मैसेज लिखा, तो क्रिकेट के गंभीर फैंस ने भी उनका जोरदार समर्थन किया. इस प्रशंसक को अभी से ही पंत में भारत का ट्रेविस हेड दिख रहा है

That's a very good move. If he gets runs by opening then this will be a long and exciting move. The kind of player he is, he can be the Travis Head of India.