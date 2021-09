IPL 2021 KKR vs DC: दिल्ली की पारी शुरू, धवन-स्मिथ क्रीज पर

IPL 2021 Live Score, KKR vs DC: आईपीएल 2021 का 41वें मैच में केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. यानि दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. यह मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला जा रहा है. दिल्ली की पारी शुरू हो चुकी है. शिखर धवन और स्मिथ स्मिथ क्रीज पर मौजूद हैं. आजके मैच में केकेआर की ओर से टिम साउथी को मौका मिला है. उन्हें रसेल की जगह टीम में शामिल किया गया है. दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस पिछले दो सीजन से कमाल का रहा है. इस सीजन में भी दिल्ली प्लेऑफ में अपनी जगह पक्का करने की दहलीज पर है, तो दूसरी ओर केकेआर इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बढ़ाना चाहेगा. स्कोरकार्ड

दूसरे हाफ में केकेआर ने जबरदस्त खेल दिखाया है और अब टूर्नामेंट के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद लिए हुए हैं. हालांकि पिछले मैच में हार जरूर मिली लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम ने विरोधी टीम के खिलाफ शानदार और आक्रमक खेल दिखाया है. आजका मैच भी कांटे की टक्कर वाला होने वाला. दिल्ली की टीम के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं तो वहीं केकेआर के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके कप्तान मॉर्गेन हैं. कप्तान मॉर्गेन बल्ले से विफल रहे हैं. केकेआर उनके एक तेज तर्रार पारी की उम्मीद कर रहा होगा.

टीम न्यूज- केकेआर की तरफ से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी आईपीएल डेब्यू कर रहे हैं, उन्हें चोटिल आंद्रे रसेल की जगह टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा संदीप वारियर भी आजका मैच खेल रहे हैं. दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से प्लेइंग इलेवन में स्टीव स्मिथ को पृथ्वी शॉ की जगह शामिल किया गया है.

केकेआर प्लेइंग XI- शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (c), नितीश राणा, दिनेश कार्तिक (w), सुनील नरेन, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउथी, वरुण चक्रवर्ती, संदीप वारियर

दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग XI- शिखर धवन, स्टीवन स्मिथ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (w/c), शिमरोन हेटमायर, ललित यादव, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, अवेश खान

