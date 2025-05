'फ्यूचर में वह...', सूर्यकुमार यादव नहीं बल्कि यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'एबी डिविलियर्स', कुलदीप यादव ने बताया

Who is Next AB de Villiers of world cricket: विश्व क्रिकेट का अगला एबी डिविलियर्स कौन होगा. इस सवाल पर भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने रिएक्ट किया है. कुलदीप यादव ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का दूसरा एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) मानते हैं. कुलदीप यादव ने ट्रिस्टन स्टब्स को विश्व क्रिकेट का दूसरा एबी डिविलियर्स करार दिया है. ट्रिस्टन स्टब्स को लेकर कुलदीप ने कहा, " वह एक बेहतरीन बल्लेबाज है. .विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करता हैं, आईपीएल में मैंने उसे देखा है.. उसे देखकर मुझे एबी डिविलियर्स की याद आती है." (Kuldeep Yadav on Tristan Stubbs)

कुलदीप यादव ने Cricket with BABA के यूट्यूब चैनल पर आगे कहा, "मेरे हिसाब से वह बहुत स्टाइलिश प्येयर हैं, मैं उसे बेबी एबी मानता हूं. पिछले साल ही मैंने उसे कहा था. काफी मेहनत करता है. गेम अच्छा पढ़ता है. टैलेंट हैं. टेस्ट भी खेलते हैं. उसके अंदर काबिलिययत हैं कि वह एबी डिविलियर्स की तरह खेले , वह भी फ्यूचर स्टार की तरह है." (Tristan Stubbs is Next AB de Villiers on World cricket says Kuldeep Yadav)

ट्रिस्टन स्टब्स (Tristan Stubbs Profile - ICC Ranking, Age, Career Info) के अबतक के करियर का बात करें तो साउथ अफ्रीका युवा बल्लेबाज ने अबतक 9 टेस्ट मैच खेलकर 500 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक औऱ एक अर्धशतक शामिल है. वहीं, वनडे में 9 मैच खेलकर 249 रन बनाए हैं. वनडे में ट्रिस्टन स्टब्स के नाम एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इसके अलावा 35 टी-मैच में ट्रिस्टन स्टब्स ने 670 रन बनाए हैं. टी-20 में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने अबतक दो अर्धशतक जमाने का कमाल किया है. आईपीएल में ट्रिस्टन स्टब्स ने अबतक 30 मैच खेले हैं और 664 रन बनाने में सफलता हासिल की है. आईपीएल में स्टब्स ने तीन अर्धशतक जमाए हैं.

इसके अलावा कुलदीप यादव ने दुनिया के 6 विदेशी खतरनाक बल्लेबाजों का चुनाव भी किया है. भारतीय स्पिनर ने पहले नंबर पर हेनरिक क्लासेन का चुनाव किया तो वहीं दूसरे नंबर पर कुलदीप की पसंद निकोलस पूरन बने हैं. इसके अलावा नंबर 3 पर जोस बटलर तो वहीं कुलदीप ने नंबर 4 पर ट्रेविस हेड का चयन किया है. भारतीय दिग्गज स्पिनर ने नंबर 5 पर फिल साल्ट और नंबर 6 पर आंद्रे रसेल का चुनाव किया है. कुलदीप ने इन 6 विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल ही नहीं बल्कि वर्तमान क्रिकेट में विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज करार दिया है.