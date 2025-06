पहले मंगेतर संग पोस्ट की फोटो, फिर कुलदीप यादव ने इंस्टाग्राम से डिलिट किया पोस्ट! 12 दिन पहले ही हुई है सगाई

Kuldeep Yadav: भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव अभी इंग्लैंड दौरे पर हैं. इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले कुलदीप ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से लखनऊ में एक निजी समारोह में सगाई की. 4 जून को हुए इस समारोह में उनके करीबी दोस्त और परिजन शामिल हुए. इस समारोह के दौरान रिंकी सिंह और प्रिया सरोज भी मौजूद रहे. रिपोर्ट्स की मानें तो कुलदीप की शादी नवंबर में हो सकती है. हालांकि, इससे पहले कुलदीप ने फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा दी है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कुलदीप यादव ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहले अपनी मंगेतर के साथ तस्वीर शेयर की. लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट किया. हालांकि, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह साफ नहीं है. सोशल मीडिया पर भी फैंस ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं. कुलदीप ने पहले फोटो शेयर की फिर पोस्ट डिलीट कर दिया. बता दें, वशिंका लखनऊ के श्याम नगर की रहने वाली हैं और एलआईसी में काम करती हैं.

Kuldeep Yadav uploaded this on Insta and deleted it 😭 pic.twitter.com/QMSdjvDUL3