IND vs ENG: केएल राहुल ने मचाया तहलका, वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड तोड़कर मचाई खलबली

KL Rahul Record Most Fifty Plus in SENA Country IND vs ENG: बतौर ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने इंग्लैंड की धरती पर एक बार फिर अपने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन से सबका ध्यान खिंचा है, राहुल ने पहली पारी में 42 रन बनाये और अपना विकेट खो दिया लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में टीम के मुश्किल हालात में राहुल ने जुझारू बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके साथ ही SENA देशों में बतौर ओपनर एक खास कारनामा अपने नाम कर लिया.

भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में विदेशी धरती पर ओपनरों के प्रदर्शन की बात करें, तो SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में सुनील गावस्कर का नाम सबसे ऊपर आता है. गावस्कर ने 19 बार 50+ स्कोर बनाए हैं, जो अब तक किसी भी भारतीय ओपनर द्वारा SENA देशों में सबसे अधिक है.

केएल राहुल इस लिस्ट में अब मुरली विजय के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं और पारी के लिहाज से सहवाग 9 बार 50+ (49 पारियां) को पीछे छोड़ दिया है. SENA देशों में ओपनिंग बल्लेबाज़ी करना हमेशा एक चुनौती रही है. ऐसे में राहुल की पारी उन्हें खास क्लब में शामिल करती है.

SENA देशों में भारतीय ओपनरों द्वारा सर्वाधिक 50+ स्कोर (पारी)

1. सुनील गावस्कर – 19 (57 पारियां)

2. मुरली विजय – 9 (42 पारियां)

3. केएल राहुल – 9 (42 पारियां)

4. वीरेंद्र सहवाग – 9 (49 पारियां)

5. गौतम गंभीर – 7 (25 पारियां)