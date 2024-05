Kavya Maran: हार का ऐसा सदमा, स्टेडियम में रोने लगीं थीं काव्या मारन, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Kavya Maran Emotional After Lose IPL Final vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR Beat SRH in IPL Final) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के एकतरफा फाइनल (KKR Win IPL 2024 Final vs SRH) में सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हराकर तीसरी ट्राफी जीत लिया. केकेआर के तरफ से आंद्रे रसल (19 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन और वेंकटेश अय्यर (नाबाद 52) के शानदार अर्धशतक से कोलकाता नाईट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से रौंद कर 57 गेंद रहते तीसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया. कोलकाता ने हैदराबाद (KKR Beat SRH in IPL 2024 Final) को 18.3 ओवर में 113 रन पर समेटने के बाद 10.3 ओवर में दो विकेट पर 114 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की.

Kavya Maran was hiding her tears. 💔



- She still appreciated KKR. pic.twitter.com/KJ88qHmIg6 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 26, 2024

हार के बाद आँसू को छुपा नहीं पाई काव्या मारन

आईपीएल 2024 में फाइनल तक के शानदार सफर के बाद हैदराबाद को आईपीएल फाइनल में कोलकाता के हाथों मिली आठ विकेट से करारी हार ने हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रही और हार के बाद उनकी आँखों से आँसू (Kavya Maran Emotional After SRH Lose IPL 2024 Fianl) निकल रहे थे जिसे वो कैमरा से पीछे की ओर घूम कर अपनी आँसू पोछते हुए भी नज़र आई और फिर वापस सामने की ओर घूम कर टीम का हौसला बढ़ाते हुए नज़र आई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अय्यर ने मात्र 26 गेंदों पर नाबाद 52 रन में चार चौके और तीन छक्के लगाए. रहमानउल्लाह गुरबाज़ ने 32 गेंदों पर 39 रन में पांच चौके और दो छक्के लगाए. अय्यर और रहमानउल्लाह गुरबाज़ ने दूसरे विकेट के लिए 91 रन की मैच जिताऊ साझेदारी की.

(IANS के इनपुट के साथ)