Karun Nair: भारतीय क्रिकेट में गुम हो चुके बल्लेबाज ने काटा गदर, 43 गेंदों में ठोका शतक, 7 साल बाद तूफानी बल्लेबाजी कर मचाई खलबली

Karun nair scored 124 runs from just 48 balls: साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 303 रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज करुण नायर (Karun nair) ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट में खलबली मचा दी है. बता दें कि करुण नायर भारत के केवल दूसरे बल्लेबाज हैं जिनके नाम टेस्ट में सहवाग के बाद तिहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड है. अपनी शुरुआत शानदार करने के बाद भी नायर अपने करियर को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाए जिस मुकाम पर ले जाने का सपना उन्होंने देखा था. पिछले 7 साल से टीम इंडिया से दूर करुण नायर ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार घरेलू क्रिकेट खेलकर भारतीय टीम में अपनी वापसी को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं. अब उन्होंने महाराजा टी20 ट्रॉफी (Maharaja Trophy T20 tournament at the M Chinnaswamy Stadium) में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाकर भारतीय क्रिकेट में फिर से खलबली मचा दी है.

48 गेंद में 124 रन की पारी खेलकर काटा गदर

करुण नायर ने महाराजा टी20 ट्रॉफी में मैसूर वारियर्स की ओर से खेलते हुए मैंगलोर ड्रैगन्स के खिलाफ 48 गेंद में 124 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 चौके और 9 छक्के लगाए. अपने दम पर नायर ने मैसूर वारियर्स को 226 रन के स्कोर पर ले जाने में सफल रहे. करुण ने 43 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था. 258.33 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर नायर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा. बता दें कि नायर की धमाकेदार पारी के दम पर मैसूर वारियर्स की टीम मैंगलोर ड्रैगन्स को 27 रन से हराने में सफल रही थी. अपनी 148 पारी में नायर ने कुल 22 बाउंड्री लगाए.

पारी की आखिरी 6 गेंद पर ठोके 24 रन

अपनी पारी के आखिरी 6 गेंद पर नायर ने 24 रन बनाए. उनकी बल्लेबाजी ने फैन्स का दिल जीत लिया है. महाराजा टी20 ट्रॉफी में करुण लगातार रन बना रहे हैं. इस मैच से पहले नायर ने 35 गेंद में 66 रन बनाए थे. नायर ने अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद जगा दी है.

भारत के लिए आखिरी बार खेले थे साल 2017 में खेले थे

करुण नायर ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी लेकिन इसके बाद फिर से वो कमाल दोहरा नहीं पाए , जिसके कारण उन्हें भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया था. आखिरी बार करुण भारत के लिए साल 2017 में खेले थे. अब 7 साल बाद करुण ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

टेस्ट क्रिकेट में वापसी का सपना मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है

हाल ही में एक इंटरव्यू में करुण ने कहा है कि वो अभी भी टेस्ट में वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं. 32 साल नायर ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से कहा, "वे कहते हैं कि एक खिलाड़ी 30-31 की उम्र में अपने चरम पर होता है, मैं यह मानना ​​चाहता हूं कि मेरे मामले में यह सच होगा. पिछला एक साल मेरे लिए अच्छा रहा है. पिछले साल के महाराजा टी20 के बाद, मेरा घरेलू सीजन काफी अच्छा रहा.. मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि अगर मुझे अवसर मिले, तो चाहे वह कहीं भी हो, मेरा ध्यान उन मौकों का पूरा फायदा उठाने पर है ताकि मैं फिर से सीढ़ियां चढ़ सकूं."

आईपीएल ऑक्शन से पहले खेली धुआंधार पारी

इस बार मेगा ऑक्शन होना है. उससे पहले करुण ने अपनी बल्लेबाजी से अपना जलवा दिखा दिया है. उनकी ऐसी पारी को देखकर फ्रेंचाइजी जरूर उनके बारे में आक्शन के दौरान सोच सकते हैं. देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले ऑक्शन में नायर को उनकी इस तूफानी पारी का फायदा मिल पाता है या नहीं,