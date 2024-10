Who Is Kamran Ghulam, PAK vs ENG: जो बाबर आजम नहीं कर पाए वह डेब्यू टेस्ट में कामरान गुलाम ने कर दिखाया, ऐसा कर विश्व क्रिकेट को चोंकाया

Kamran Ghulam Test Debut vs England: बाबर आजम (Babar Azam) की जगह दूसरे टेस्ट (PAK vs ENG 2nd Test) में डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम ने अपनी पहली ही पारी में अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया. साल 2023 के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने टेस्ट में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोका है. वहीं, ये खबर लिखे जाने तक कामरान गुलाम ने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाने में सफलता हासिल की है. कामरान गुलाम ने अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाकर कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में फैन्स बात कर रहे हैं. दरअसल, कामरान ने अपने पहले टेस्ट की पहली पारी में 15वें गेंद का सामना करते हुए छक्का उड़ा दिया था.

वहीं, बाबर ने बीते एक साल से टेस्ट में एक छक्का भी नहीं लगा पाए थे. बीते एक साल में बाबर आजम की टेस्ट पारियों की बात करें तो उन्होंने इस दौरान 12 पारियों में बल्लेबाजी की और 502 गेदों का सामना किया . लेकिन उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं निकला था. लेकिन उनकी जगह दूसरा टेस्ट खेल रहे कामरान गुलाम ने अपनी पारी की 15वीं गेंद पर ही छक्का उड़ाकर कमाल कर दिया. यानी पिछले एक साल से बाबर टेस्ट में छक्का नहीं लगा पाए थे लेकिन कामरान ने पहले ही टेस्ट में छक्का लगाकर सुर्खियां बटोर ली.इसके अलावा पिछले दो साल से बाबर ने टेस्ट में कोई अर्धशतक भी नहीं बनाया था. बाबर ने आखिरी बार 50 से ज्यादा रन टेस्ट में साल 2022 में कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. उसके बाद से उनके बल्ले से कोई भी अर्धशतक नहीं निकला था.

अपनी डेब्यू पारी में कामरान ने शानदार बल्लेबाजी की है. सईम अयूब के साथ तीसरे विकेट के लिए 106 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर ली है. ये खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं.

Domestic records don't lie.



Kamran Ghulam's today's performance is a proof of that. Coming in at 19/2 on a turner deck when the pressure was building up on Pakistan. He held the pitch well with Saim Ayub to provide stability. #PAKvENG #KamranGhulam



