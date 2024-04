Jos Buttler: बटलर ने IPL में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने, कोहली की बादशाहत की खत्म

बता दें कि बटलर का आईपीएल में यह सातवां शतक है. आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने की लिस्ट में बटलर कोहली के बाद दूसरे नंबर पर है. इसके अलावा बटलर ने कोहली (Jos Buttler vs Virat Kohli) को एक खास मामले में पछाड़ दिया है. आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए बटलर का यह तीसरा शतक है, वहीं विराट ने इस मामले में दो शतक लगाए हैं. यहां बटलर ने कोहली की बादशाहत खत्म कर दी है. (Most Hundreds while chasing in the IPL)

टी-20 में कुल मिलाकर बटलर का यह आठवां शतक है, इंग्लैंड की ओर से टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बटलर बन गए हैं. राजस्थान के 6 विकेट 121 रन पर गिर गए थे. इसके बाद टीम ने 103 रन जोड़कर जीत हासिल की. राजस्थान की टीम पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके नाम 6 विकेट गिरने के बाद 100 से ज्यादा जोड़ने का कमाल दर्ज हो और मैच को भी जीतने में सफलता हासिल की हो.

बता दें कि आखिरी के 5 ओवर में रॉयल्स को जीत के लिए 96 रनों की दरकार थी. ये आईपीएल में आखिरी छह ओवरों में किसी भी टीम द्वारा सफलतापूर्वक लक्ष्य पीछा किए करने का सर्वाधिक रन हैं. रॉयल्स को 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम 6 ओवरों में 92 रनों की जरूरत थी.