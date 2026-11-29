सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के 22वें फाउंडर्स डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जोंटी रोड्स ने कहा कि माता-पिता बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय उनके सफर में सहयोगी बनें. उनके अनुसार, किसी बच्चे को बेहतर इंसान बनाने के लिए घर और स्कूल दोनों को मिलकर काम करना होता है.

रोड्स ने कहा, 'शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और माता-पिता की भी. हम सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़कर यह नहीं कह सकते कि अब सब कुछ स्कूल का काम है. यह एक टीम वर्क है.' उन्होंने बताया कि वह इस विषय पर इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि वह एक पिता, कोच और शिक्षकों के परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं.

बेटी का नाम इंडिया क्यों रखा?

कार्यक्रम के दौरान रोड्स ने अपनी बेटी इंडिया के नाम को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि उनके दो बच्चे भारत में जन्मे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा. रोड्स ने कहा कि उनकी बेटी का जन्म 2015 में मुंबई में हुआ था, जब वह IPL के दौरान मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे. उन्होंने कहा, 'लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम इंडिया क्यों रखा. वह अब 11 साल की है. उसका जन्म मुंबई में हुआ था और भारत से हमारे परिवार का एक खास जुड़ाव है.ट

बच्चों को सीखने की आजादी मिलनी चाहिए

समारोह में जयपुरिया ग्रुप के चेयरमैन शिशिर जयपुरिया ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को दुनिया के अनुरूप ढालना नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तैयार करना है. वहीं निदेशक ध्वनि जयपुरिया ने कहा कि बच्चों का विकास धीरे-धीरे होता है और उन्हें जिज्ञासा, गलतियों से सीखने तथा बार-बार प्रयास करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. कार्यक्रम के दौरान स्कूल की वार्षिक उपलब्धियों को दर्शाने वाली क्रॉनिकल 'IGNITE' का विमोचन भी किया गया. विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और स्कूल के पूर्व छात्र अंकुर वाधवा को डॉ. राजाराम जयपुरिया अचीवर्स अवॉर्ड से नवाजा गया.

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