Jofra Archer vs Shubman Gill: पैर हिलने से पहले उड़ गई गिल्ली, जोफ्रा आर्चर ने 147.7 रफ्तार से शुभमन गिल को किया चित

जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2025 में आग उगल रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए शुरुआती मैचों में शांत रहने के बाद, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने अपनी हासिल की. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने एक मेडन ओवर फेंका था और एक सफलता मिली थी. इसके बाद फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ तीन विकेट लिए. बुधवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में आर्चर का पहला शिकार गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल बने. आर्चर की 147.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद के सामने शुभमन गिल पैर भी नहीं हिला पाए और उससे पहले उनकी गिल्लियां बिखर गईं.

मैच का तीसरा ओवर फेंकने आए जोफ्रा आर्चर ने ओवर की पहली ही गेंद पर गिल को बोल्ड किया. आर्चर ने 147.7 की रफ्तार की गेंद फेंकी. यह फुल गेंद थी, जिससे गिल ने सीधे बल्ले से पुश करने का प्रयास किया. लेकिन गेंद बल्लेबाज को छकाकर सीधा विकेट पर जा लगी. गिल सिर्फ 2 रन बना पाए. गिल काफी हैरान दिखे थे.

बात अगर जोफ्रा आर्चर और शुभमन गिल के रिकॉर्ड की करें तो आर्चर के सामने गिल टिक नहीं पाते हैं. गिल ने आईपीएल में 5 पारियों में आर्चर की 15 गेंदों का सामना किया है और इस दौरान उन्होंने 10 रन बनाए हैं. आर्चर तीन मौकों पर गिल को पवेलियन भेजने में सफल रहे हैं. आर्चर के खिलाफ गिल का औसत 3.3 का है.

आर्चर के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन के चलते फैंस शुभमन गिल को लेकर मजेदार मीम्स बना रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

Jofra Archer isn't same After SRH game .

Bro is cooking every team .



