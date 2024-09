Joe root: तीसरे टेस्ट में रूट के पास ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का मौका, एक साथ तोड़ेंगे 6 महान दिग्गजों के रिकॉर्ड को

Joe root upcoming record : टेस्ट में 34 शतक लगा चुके जो रूट के पास इतिहास रचने का मौका होगा. जो रूट इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं. रूट लगातार रन बना रहे हैं. इस समय जो टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सातवें नंबर पर है. अब श्रीलंका (ENG vs SL) के खिलाफ सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच शुक्रवार 6 सितंबर को केनिंग्टन ओवल, लंदन में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच में एक बार फिर सबकी नजर जो रूट पर होगी. रूट इस टेस्ट सीरीज में अबतक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अब तीसरे टेस्ट में रूट के पास कई दिग्गजों को पछाड़ने का मौका है. तीसरे टेस्ट मैच में रूट यदि 96 रन बना पाने में सफल रहे तो वो टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में हमवतन एलिस्टर कुक और श्रीलंका के कुमार संगाकारा से आगे निकल जाएंगे. रूट ने अबतक कुल 45 टेस्ट मैच की 265 पारियों में 50.93 की औसत से 12377 रन बनाए हैं. (Most runs in career in Tests)

जो रूट इंग्लैंड के लिए रच सकते हैं इतिहास

कुक ने अपने टेस्ट करियर में 161 टेस्ट मैच में 291 पारियों मे कुल 12472 रन बनाने में सफल रहे थे तो वहीं, संगाकारा ने 134 टेस्ट की 233 पारियों में 12400 रन बनाए हैं. अब रूट के पास कुक को पछाड़कर इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

टेस्ट में सबसे ज्यादा पचास प्लस स्कोर बनाने के मामले में राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं

रूट ने टेस्ट में अबतक 98 बार पचास प्लस स्कोर बनाया है. अब तीसरे टेस्ट में रूट दो बार पचास से ज्यादा का स्कोर बनाने में सफल रहे तो द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे. द्रविड़ के नाम टेस्ट में कुल 99 पचास प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टेस्ट में सबसे ज्यादा 50 प्लस का स्कोर सचिन ने बनाए हैं. तेंदुलकर ने 119 बार यह कारनामा किया है.

एक शतक लगाते ही 4 दिग्गजों को पछाड़न देंगे

तीसरे टेस्ट में रूट एक शतक लगाने में सफल रहे तो वो टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले मामले में सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, महेला जयवर्धने और यूनिस खान को पछाड़ सकते हैं. रूट ने अबतक 34 शतक लगाए हैं. लारा, गावस्कर, जयवर्धने और यूनिस खान ने भी अपने टेस्ट करियर में कुल 34 शतक लगाने में सफलता हासिल की है. यानी एक शतक लगाते ही रूट इन महान दिग्गजों को पछाड़ सकते हैं.

Photo Credit: AFP

6 दिग्गजों को पछाड़कर मचा सकते हैं तहलका

इसका मतलबब यह है कि तीसरे टेस्ट में रूट के पास लारा, गावस्कर, जयवर्धने और यूनिस खान के अलावा कुक और कुमार संगाकारा से भी आगे निकलने का मौका होगा.