IND vs AUS:  सिराज के लिए ऐसा कर बुमराह ने जीता दिल, फैन्स बोले- विश्व क्रिकेट का मसीहा

IND vs AUS: भारत के दूसरे टेस्ट में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. टेस्ट मैच के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया. दरअसल, मैच में मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच कहासुनी हुई जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है. हुआ ये कि जब ट्रेविस हेड को सिराज ने बोल्ड किया तो भारतीय गेंदबाज ने जोश के साथ इसका जश्न मनाया. जिसको देखकर हेड भड़क गए और कुछ कहते हुए पवेलियन की ओर गए. वहीं. हेड ने सिराज पर आरोप लगाया कि उसने मुझे पहले अपशब्द कहे थे. वहीं, प्रेस से बात करते हुए हेड ने ये भी कहा कि मैंने तो बस उससे कहा था कि अच्छी गेंद है लेकिन उसने मुझे गाली थी. वहीं, तीसरे दिन के खेल से पहले सिराज ने इस बात को बकवास बताया और कहा कि, हेड झूठ बोल रहे हैं उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था.

वहीं, इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई फैन्स मैदान पर सिराज का मजाक उड़ाते दिखे और उनके खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए. जब सिराज बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो कई फैन्स ने उनको ट्रोल करने के लिए नारे लगाए. इसके बाद जब सिराज भारत की दूसरी पारी के दौरान बल्लेबाजी करने आ रहे थे तो भी ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उनके खिलाफ नारे लगे. वहीं, जब आउट होकर पवेलियन जाने लगे तो भी उस समय ऑस्ट्रेलियाई समर्थक सिराज के खिलाफ नारे लगाकर मजाक उड़ाने की कोशिश करने लगे.

लेकिन इस बार सिराज के साथ बुमराह थे. ऐसे में जब बाउंड्री लाइन के करीब सिराज पहुंचे तो उस दौरान बुमराह उनसे आगे जा रहे थे, फिर बुमराह ने पीछे देखा और रुककर सिराज को आगे आने दिया और पहले बाउंड्री पार करने दिया. इसी बीच बुमराह ने सिराज की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें मोटिवेट किया और हूटिंग करने वालो के खिलाफ एकता का सबूत पेश किया. बुमराह के इस जेस्चर ने भारतीय फैन्स का दिल जीत लिया है.

That moment showed true team spirit and class from Bumrah! A perfect response to the crowd, supporting Siraj like that. Team India always sticks together! 🇮🇳