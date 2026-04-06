CSK vs RCB: धोनी नहीं तो नामुमकिन है ! CSK की लगातार 3 हार के बाद सोशल मीडिया पर क्या बोली पब्लिक

MS Dhoni in IPL 2026: आईपीएल 2026 में सीएसके को लगातार तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है. तीन हार के बाद सीएसके को लेकर फैन्स सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि धोनी के न रहने से सीएसके की रणनीति फिसड्डी है. आरसीबी को मिली हार के बाद तो सोशल मीडिया पर फैन्स सीएसके को लेकर मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.
मीम्स की बरसात
April 6, 2026
Good wala Morning rahega mitron 🙏 pic.twitter.com/Na5CdPZPOt— Ragaa (@Ragaa_07) April 6, 2026
CSK fans to Gambhir about Sanju Samson #RCBvsCSK pic.twitter.com/9M2c4ZCjqu— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) April 5, 2026
RCB fans were saying something to a CSK fangirl and her friend… and then he turned back and absolutely cooked them 😭🔥 pic.twitter.com/i3aIcQn8of— Rohan💫 (@rohann__45) April 6, 2026
RCB fans showing Jail Jerseys with MS Dhoni's jersey No. 7 🤯— Rohan💫 (@rohann__45) April 6, 2026
Man they've become like this just after winning one trophy. Imagine the scenes if they had won five trophies like CSK and Mumbai Indians. pic.twitter.com/EHF6ChThRW
Tim David and Rajat Patidar with CSK bowlers 😂 pic.twitter.com/xITAg8ZzvO— maithun (@Being_Humor) April 5, 2026
April 5, 2026
Sanju the GOAT pic.twitter.com/8Kf3gdtTmD— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 5, 2026
माही है तो मुमकिन है वरना नामुमकिन है
वहीं, दूसरी ओर जब-जब धोनी आईपीएल के मैच में सीएसके की ओर से नहीं खेले हैं तब-तब टीम को हार का सामना करना पड़ा है. आईपीएल इतिहास में धोनी के बिना सीएसके ने अबतक कुल 8 मैच खेले हैं जिसमें केवल एक मैच में धोनी को जीत मिली है. यानी आंकड़े बता रहे हैं कि धोनी है तो मुमकिन है वरना नामुमकिन है.
कैसे दूर होगा सीएसके का असंतुलन
एक जमाना था, जब CSK अपना दबदबा बनाए रखती थी. लेकिन अब पासा पलट चुका है, और खेल का यही दस्तूर है. यह हमेशा एक चक्र में चलता है. सीएसके की ऑक्शन रणनीति की आलोचना करना आसान है, हो सकता है कि उन्होंने संजू सैमसन और डेवाल्ड ब्रेविस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया हो. डेवाल्ड ब्रेविस के अगले मैच के लिए उपलब्ध होने की पूरी संभावना है, लेकिन उनके वापस आने से भी टीम के अंदर मौजूद असंतुलन दूर नहीं हो पाएगा.
क्या धोनी की वापसी से बदलेगी किस्मत
बता दें कि MS धोनी अभी अपनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, और वे अप्रैल के मध्य से पहले चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. टीम के इस अहम खिलाड़ी के मैदान पर उतरने से टीम का मनोबल तो बढ़ सकता है, लेकिन इससे CSK की गेंदबाज़ी से जुड़ी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं.सीएसके के लिए यह टीम को फिर से बनाने का दौर है, चेन्नई को शायद अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए दो और ट्रांसफर/ऑक्शन विंडो की जरूरत होगी. देखना दिलचस्प होगा.
ये भी पढ़ें- IPL 2026 Points Table: RCB vs CSK: विराट कोहली का T-20 में तहलका, बना दिया World record, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज
ये भी देखें- Video: जिसके लिए कभी स्वागत में झुकाया था सिर, अब उस सरफराज खान की पारी देख खुश हुए विराट कोहली, दिया ऐसा रिएक्शन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं