Champions Trophy 2025: क्या भारत को एक ही मैदान पर खेलने का फायदा मिल रहा है फायदा? वसीम अकरम के बयान ने मचाई खलबली

Wasim Akram on playing at a single venue in Champions Trophy: भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल (Indian Team in Champions Trophy 2025 Semi Final) में पहुंच गई है. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौर से बाहर हो गई है. एक ओर जहां पाकिस्तान क्रिकेट की आलोचना हो रही है तो वहीं, दूसरी ओर अब ये बातें भी हो रही है कि भारत को एक ही वेन्यू पर खेलने का फायदा मिल रहा है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पैट कमिंस ने भी इस बात पर अपनी राय दी है. दोनों ने माना है कि यकीनन भारत को एक ही वेन्यू पर खेलने का फायदा मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर दूसरी टीम को भारत के खिलाफ खेलने के लिए जर्नी करनी पड़ती है. इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है. अब इस सवाल पर वसीम अकरम ने रिएक्ट किया है.

वसीम अकरम ने टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए इन बातों पर अपनी राय दी और कहा, देखिए अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, यहां भारत को ट्रेवल नहीं करना पड़ता है. लेकिन पाकिस्तान से दुबई जाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगते हैं. यदि मैच ऑस्ट्रेलिया में होता तो आपको एक दिन ट्रेवल करने में लगता. मैं नहीं समझता की पाकिस्तान से दुबई जाने में टीम के खिलाड़ी ज्यादा थक जा रहे हैं.

वसीम ने आगे ये भी कहा कि, "यदि ये बात हो रही है तो इसको लेकर उसी समय फैसला करना चाहिए था जब चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के बीच बातचीत हुई थी. अब इन बातों पर बात करने का कोई फायदा नहीं है.

वैसे, वसीम के अलावा वकार यूनुस (Waqar Younis) ने भी इस मामले में अपनी राय दी और कहा कि, "हां, पाकिस्तान से दुबई में जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है लेकिन बात दूसरी टीमों के लिए यह है कि उन्हें अलग पिच पर खेलने मिल रहा है. लेकिन भारत को एक ही पिच पर ..पिच को लेकर मैं समझता हूं कि इसमें भारत को फायदा हो रहा है लेकिन फिर वही बात है कि इन बातों का फैसला पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई की मीटिंग में हो जाना चाहिए था. अभी इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है."

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ ही जीत हासिल करके अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली है. भारत के दो जीत के साथ चार अंक हैं और नेट रन रेट के कारण फिलहाल ग्रुप टेबल में दूसरे स्थान पर है. टीम दुबई में अपना पहला सेमीफाइनल भी खेलेगी.