RCB vs PBKS: विराट कोहली की बल्लेबाजी पर भड़के इरफान पठान, सोशल मीडिया पर रिएक्शन हुआ वायरल

Irfan Pathan and Fans Social Media Reaction on Virat Kohli: पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने मंगलवार को आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट पर 190 रन पर रोकने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया. आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि कप्तान रजत पाटीदार अच्छी शुरुआत को बरकरार नहीं रख सके और 16 गेंदों पर 26 रन ही बना सके. पंजाब किंग्स के लिए युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 1/37 के आंकड़े के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जबकि काइल जैमीसन ने 48 रन देकर 3 विकेट लिए. कोहली का पुरस्कार विकेट अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई (1/35) ने लिया. हालांकि, सर्वश्रेष्ठ आंकड़े भारत के प्रमुख टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह (3/40) के रहे, जिन्होंने अंतिम ओवर में तीन विकेट लिए.

विराट कोहली ने पंजाब के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 43 रन बनाये लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट का गिरना जारी रहा, इस बीच विराट की बल्लेबाजी को लेकर टीम इंडिया के स्टार दिग्गज पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक्स पर पोस्ट कर कोहली के बैटिंग को लेकर रणनीति पर निराशा जताते हुए बड़ी बात कह डाली.

इरफान ने पोस्ट में लिखा 'उन्होंने विराट कोहली को लगातार छोटी और धीमी गेंदें फेंकी। इस पिच पर 35 गेंदों के बाद 123 का स्ट्राइक रेट निराशाजनक है'.

They kept bowling short and slow balls to Virat Kohli. Strike rate of 123 after 35 balls on this pitch is disappointing.