"भारत के अलावा वर्ल्ड कप में...", इस टीम के परफॉर्मेंस को देखकर चौंक गए हैं इरफान पठान

Irfan Pathan on T20 World Cup 2024: टी-20 वर्ल्ड कप (India in T20 World cup 2024) में भारत की टीम सुपर 8 में क्वालीफाई करने में सफल हो गई है, भारत के (A1), ऑस्ट्रेलिया (B2), अफगानिस्तान (C1) , USA (A2), वेस्टइंडीज (C2) और साउथ अफ्रीकी टीम सुपर 8 में पहुंचने में सफल हो गई है. पहले राउंड में भारत के अलावा यूएसए और अफगानिस्तान की टीम ऐसी टीम रही है जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. वहीं, इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उस टीम के बारे में बात की है जिसने इस टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित लिया है. इरफान ने माना है कि भारत के अलावा अफगानिस्तान की टीम एक ऐसी टीम रही है जिसने बल्ले और गेंद से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है.

इरफान पठान ने अपने पोस्ट में लिखा, "भारत के प्रदर्शन के अलावा, इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा उत्साहजनक बात अफ़गानिस्तान क्रिकेट का विकास है. उनके गेंदबाज़ों में हमेशा से ही विशेष कौशल रहा है, और अब उनके बल्लेबाज़ भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.. सुपर 8 के लिए उन्हें शुभकामनाएं."

Apart from India's performance, the most heartening thing to see in this World Cup is the growth of Afghanistan cricket. Their bowlers have always had special skills, and now their batsmen are stepping up significantly. Good luck to them in the Super 8!