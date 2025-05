IPL 2025 Suspended: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. आईपीएल के 18वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है. बीते कल (आठ मई 2025) पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे 58वें मुकाबले के रोके जाने के बाद यह फैसला लिया गया है. धर्मशाला में खेले जा रहे इस मुकाबले में सुरक्षा संबंधी चेतवानी मिलने के बाद मैच को बीच ओवरों में ही रोक दिया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई विदेशी खिलाड़ी डरे हुए थे. यही नहीं कुछ खिलाड़ियों ने अपने देश वापस लौटने की अपील भी की थी. जिसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से स्थगित करने का फैसला लिया है.

🚨 IPL 2025 RESCHEDULING. 🚨



- The remaining part of IPL 2025 could be played after the India Vs England Test series. (TOI). pic.twitter.com/98X1pndZre