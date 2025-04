IPL 2025: हैदराबाद को जोर का झटका, एडम जंपा आईपीएल से हुए बाहर, इस भारतीय ने ली जगह

Adam Zampa is ruled out of IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में कई लगातार हार का मुंह देखने के बाद पिछले ही मैच में फिर से विनिंग ट्रैक पर लौटी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को जोर का झटका लगा है. उसके स्टार कंगारू लेग स्पिनर एडम जंपा (Adam Zampa's ruled out) चोटिल होकर बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. जंपा जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे. जंपा के बारे में यह जानकारी बीसीसीआई (BCCI on Adam Zampa)के बारे में हैदराबाद के 17 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले दी है. जंपा की जगह हैदराबाद ने स्मरण रविचंद्रन अश्विन (Smaran ravichandran) को टीम में शामिल किया है.

हालिया साल उछलकूद करते रहे हैं जंपा

आईपीएल में एडम जंपा टीम से अंदर-बाहर होते रहे है. पिछले साल वह किसी भी टीम में नहीं थे, तो साल 2023 में चंपा ने खेले 6 मैचों में 8 ही विकेट चटकाए. इस साल हैदराबाद ने उन्हें 2 मैच खिलाए. इसमें फेंके 8 ओवरो में जंपा ने 92 रन देकर 2 ही विकेट लिए. अब देखना होगा कि जंपा की जगह हैदराबाद से जुड़े स्मरण रविचंद्रन को इलेवन में मौका मिल भी पाता है या नहीं क्योंकि वह बल्लेबाज हैं.

कौन हैं स्मरण रविचंद्रन?

जंपा की जगह टीम में बुलाए गए 21 साल के स्मरण रविचंद्रन हैं, जो मिड्ल ऑर्डर में कर्नाटक के लिए खेलते हैं. रविचंद्नन ने पिछेल साल ही घरेलू क्रिकेट में करियर का आगाज किया था. और उन्होंने तीनों ही फॉर्मेटों में असाधारण प्रदर्शन किया.समरन ने कर्नाटक के लिए 7 फर्स्ट क्लास, 10 लिस्ट ए और 6 टी20 मैच खेले हैं. उन्हें बाकी सीजन के लिए 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर टीम में लिया गया है.