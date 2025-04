IPL 2025: 'उसे सीएसके टीम में जगह दो', गायकवाड़ हुए बाहर, तो फैंस ने धोनी से की इस खिलाड़ी के लिए अपील

क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को चोट किसी दूसरे के लिए भाग्य बनकर आती है! इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में चेन्नई को उसके नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर होने पर जोर का झटका लगा. इस बात को फिर से कप्तानी संभालने वाले एमएस धोनी (MS Dhoni) ने भी स्वीकार किया.बहरहाल, इसके बाद से बड़ सवाल यह है कि चोटिल गायकवाड़ (Who will replace gaikwad?) की जगह कौन लेगा. चेन्नई जब फैसला लेगा, तब लेगा लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने मेगा नीलामी में नहीं बिके पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के समर्थन में जबर्दस्त सुर छेड़ दिया है. और फिलहाल टीम में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे इस बल्लेबाज को फैंस का जोरदार समर्थन मिल रहा, जो आप कमेंटों से साफ समझ सकते हैं इस फैंस का मानना है कि पृथ्वी को टीम में चुनकर धोनी भारतीय क्रिकेट को तोहफा दे सकते हैं

One last gift MS Dhoni can offer to Indian cricket is the revival of Prithvi Shaw by bringing him to CSK as replacement to Injured-Ruled out Ruturaj Gaikwad pic.twitter.com/XAJcmAjlGA — Sid (@siddusaik) April 10, 2025

पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने भी जोरदार वकालत की है

वैसे पृथ्वी को लेकर फैंस के बीच चर्चा पहले से ही जोर-शोर से चल रही है

📢Big Breaking

Prithvi Shaw likely to replace injured Ruturaj Gaikwad in csk camp for IPL 2025 [InjCrick]pic.twitter.com/DuhsSpEck6 — D.🇲🇰 (@dktweets18) April 10, 2025

पृथ्वी की काबिलियत से सभी वाकिफ हैं. अगर वह टीम से जुड़ते हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका होगा, जिसे उन्हें भुनाना ही होगा