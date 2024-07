नेपाली बेटियों ने मैच हारकर भी जीत लिया 141 करोड़ भारतीयों का दिल, देखें स्मृति मंधाना को क्या दिया

Nepal women team gave gift to Indian women team: महिला एशिया कप 2024 के 10वें मुकाबले में भी भारतीय महिला जीत हासिल करने में कामयाब हुई है. ब्लू टीम की पिछली भिड़ंत 23 जुलाई को नेपाल महिला क्रिकेट टीम के साथ था. जहां मंधाना एंड कंपनी 82 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान जरुर नेपाली महिला टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने एक काम से भारत के 141 करोड़ लोगों अक दिल जीत लिया है.

भारत बनाम नेपाल मुकाबले में भारतीय महिला टीम की अगुवाई करने वाली स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और विपक्षी कप्तान इंदु बर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में इंदु, मंधाना को एक गिफ्ट देती हुई नजर आ रही हैं. यह खास गिफ्ट कोई मूर्ति नजर आ रही है. विपक्षी कप्तान से गिफ्ट पाकर मंधाना भी खाफी खुश नजर आईं.

Nepal Captain gifted a "Token of Love" to Smriti Mandhana after the Asia Cup match. ❤️ pic.twitter.com/eCmYa7TkUH