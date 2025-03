IND vs AUS: टीम इंडिया की 'विराट' जीत पर सचिन तेंदुलकर-युवराज सिंह-हरभजन सिंह-वसीम जाफर का रिएक्शन हुआ वायरल

Sachin Tendulkar Reacts on Team India Win vs AUS Semifinal: भारत ने मंगलवार को दुबई में आईसीसी नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा रन चेज पूरा किया और अपने पांचवें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश किया. टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और एक ऐसी जीत हासिल की जिस पर देश को गर्व हो सकता है. विराट कोहली एक बार फिर शो के स्टार रहे और उन्होंने 84 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी टीम को चार विकेट से जीत दिलाई. अहमदाबाद में 2023 वनडे विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद, भारतीय प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों ने निश्चित रूप से जीत का आनंद लिया और इस अवसर का जश्न मनाने और टीम की प्रशंसा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

VIRAT win for #TeamIndia !



Indian players consistently displayed talent and perseverance throughout the match. @imVkohli played another fabulous innings. @MdShami11 delivered the crucial wickets.



And, what a powerful innings by @klrahul and @hardikpandya7!



Above all, a… — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 4, 2025

“TeamIndia के लिए विराट जीत. भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मैच में लगातार प्रतिभा और दृढ़ता का प्रदर्शन किया. कोहली ने एक और शानदार पारी खेली. शमी ने महत्वपूर्ण विकेट लिए. और केएल राहुल और हार्दिक ने क्या दमदार पारी खेली. इन सबसे बढ़कर, शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में एक अच्छी जीत," भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने पोस्ट किया.

"भारत को दुबई में 9 मार्च को खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर बधाई. एक बेहतरीन प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ शानदार टीम प्रदर्शन," ICC के चेयरमैन जय शाह ने पोस्ट किया.

Well done to India on qualifying for the #ChampionsTrophy Final to be played on March 9 in Dubai. A great team performance against a quality opponent. pic.twitter.com/vPN56hmOj4 — Jay Shah (@JayShah) March 4, 2025

"सुकून. शुक्रिया, टीम इंडिया," भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने पोस्ट किया.

मोहम्मद शमी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को 264 रनों पर आउट कर दिया, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज कूपर कोनोली और स्टीव स्मिथ के महत्वपूर्ण विकेट लिए और फिर नाथन एलिस को आउट करके बल्लेबाजी लाइनअप को समेट दिया.

बल्लेबाजी के उस्ताद सचिन तेंदुलकर ने भारत के 'क्लीनिकल' प्रदर्शन की सराहना की और 9 मार्च को होने वाले आगामी फाइनल के लिए टीम को शुभकामनाएं दीं. "टीम इंडिया का क्लिनीकल प्रदर्शन. शमी ने शुरुआत में ही लय बना ली और हमारे बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ पीछा किया. कोहली की पारी शानदार रही. फाइनल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं," तेंदुलकर ने पोस्ट किया.

Clinical performance by Team India. 🇮🇳@MdShami11 set the tone early, and our batters chased with patience… @imVkohli's knock stood out.



All the very best for the final. 💙 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 4, 2025

"फाइनल, हम आ रहे हैं! गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया, @MdShami11 ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को काबू में रखा. कोहली और अय्यर के बीच शानदार साझेदारी ने दबाव को संभाला और फिर के एल राहुल और हार्दिक ने अंत में खेल को अपने कब्जे में ले लिया! गौरव से एक कदम दूर - चलो इसे हासिल करते हैं, लड़कों!. फाइनल के लिए शुभकामनाएं," युवराज सिंह ने कहा.

Finals here we come! 🇮🇳🔥 Bowlers did the job with @MdShami11 leading from the front & keeping the Aussies in check. Great partnership between @imVkohli and @ShreyasIyer15 handling the pressure and then @klrahul and @hardikpandya7 taking the game away in the end! One step away… — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 4, 2025

"विराट कोहली ने एक बड़े मैच में एक और मैच जिताऊ पारी खेली. बहुत बढ़िया खेला विराट ,ो #INDvAUS #ChampionsTrophy," वसीम जाफ़र ने पोस्ट किया.

Virat Kohli after producing another match-winning knock in a big game. Very well played @imVkohli 👏🏻👏🏻 #INDvAUS #ChampionsTrophy pic.twitter.com/LK00026urB — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 4, 2025

सचिन के मशहूर ओपनिंग पार्टनर वीरेंद्र सहवाग ने 15 महीनों में अपने तीसरे ICC फाइनल में पहुंचने के लिए 'किंग' कोहली और भारतीय टीम की सराहना की. सहवाग ने लिखा, "समय आने पर, आदमी भी आएगा. राजा चमकता है, और हम एक और ICC विश्व कप फाइनल में पहुंचते हैं, 15 महीनों में तीसरा. बस कमाल है."

भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो पीठ की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं, ने अपने साथियों के लिए एक शब्द की प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पोस्ट किया, "अजेय @BCCI."

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना ​​है कि भारत की हालिया सफलता का श्रेय उनकी टीम की गहराई को जाता है और उन्होंने कहा कि यह सफेद गेंद वाले क्रिकेट में अन्य देशों के लिए समस्या पैदा करता है.

The problem for the rest of the world in White ball cricket is that India have another team that could play and they are equally as good … the Aussies to push them so close was a great effort with so many missing … It's India's trophy for me … #ChampionsTrophy2025 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 4, 2025

"सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बाकी दुनिया के लिए समस्या यह है कि भारत के पास एक और टीम है जो खेल सकती है, और वे भी उतनी ही अच्छी हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उन्हें इतने करीब लाकर बहुत बड़ा प्रयास किया, जबकि कई खिलाड़ी गायब थे. मेरे लिए यह भारत की ट्रॉफी है... #ChampionsTrophy2025," पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर माइकल वॉन द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया.