India vs Zimbabwe LIVE Score, 3rd T20I LIVE Updates: टीम इंडिया रविवार को हरारे में तीन मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी T20I में जिम्बाब्वे का सामना करेगी. मैच निर्धारित समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा. 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम मेजबान टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी. इससे पहले शनिवार को भारत ने दूसरे T20I में 90 रनों से शानदार जीत हासिल की.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच पिछले पांच मुकाबलों में टीम इंडिया का दबदबा पूरी तरह देखने को मिला है. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत ने सभी मुकाबले जीते हैं. इनमें सबसे बड़ी जीत 25 जुलाई 2026 को 90 रन से आई, जबकि 23 जुलाई 2026 को भारत ने 40 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मैच अपने नाम किया था. इससे पहले फरवरी 2026 में भारत ने 72 रन से जीत दर्ज की थी. वहीं 2024 में भी भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 42 रन और 10 विकेट से हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की थी. हेड-टू-हेड के ये आंकड़े दिखाते हैं कि हाल के वर्षों में जिम्बाब्वे भारत को कड़ी चुनौती देने में सफल नहीं हो सका है.