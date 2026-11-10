India U19 vs UAE U19 - ACC Men's U19 Asia Cup 2026 LIVE Updates: ओमान के मस्कट स्थित अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में, भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से हो रहा है. भारत के खिलाफ यएई अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत ए की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. क्रीज पर सहवाग के बेटे आर्यवीर क्रीज पर है. उनका साथ कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी दे रहे हैं. दोनों इस समय संभल कर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं. आजके मैच में एक बार फिर सबकी नजर राहुल द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग पर नजर रहेगी. यह पुरुषों के U19 एशिया कप 2026 के ग्रुप A का एक ऐसा मुकाबला है, जिसे जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी है. भारत अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ तीन विकेट की चौंकाने वाली हार के बाद इस मैच में उतर रहा है. आज के मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ शामिल हो जाएगी. सबकी नजरें आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ पर भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों खिलाड़ी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे. हालांकि, वे UAE के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके अपनी पिछली नाकामी की भरपाई करने की कोशिश करेंगे. (SCORECARD)
भारत U19 (प्लेइंग XI): लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (डब्ल्यू), मनल चौहान, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, मोहित उलवा, इशान सूद
संयुक्त अरब अमीरात U19 (प्लेइंग XI): मुहम्मद साद (विकेटकीपर), अयान मिस्बाह (कप्तान), अहमद खुदादाद, यायिन राय, मोहम्मद नफीस, हदायतुल्ला खान, बिलाल खान, नसीम खान, नूरुल्लाह अयोबी, ज़ैनुल्लाह रहमानी, उदीश सूरी
आर्यवीर का लगातार दूसरा चौका
आखिरकार आर्यवीर के बल्ले से अब रन निकल रहे हैं लगातार दो गेंद पर दो छक्के लगाए हैं. 22 गेंद पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं.
भारत अंडर 19, 26/0
IND vs UAE U19 LIVE Score: 13 गेंद, खाता नहीं खोल पाए आर्यवीर
आर्यवीर सहवाग ने अबतकर 13 गेंद का सामना किया है और खाता भी नहीं खोल पाए हैं लेकिन 14वें गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया. भारत अंडर 19 -16/0 ( 4 ओवर)
IND vs UAE U19 LIVE Score: भारत की बैटिंग का आगाज
ओपनर आर्यवीर सबहवाग और कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी क्रीज पर है. देखना होगा कि दोनों बल्लेबाज आज भारत को कैसी शुरुआत देते हैं. दोनों बल्लेबाज आज बड़ा स्कोर करके भारत के लिए जीत की नींव रखने की कोशिश करेंगे.
IND vs UAE U19 LIVE Score: आर्यवीर सहवाग पर नजर
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग पर नजर रहेगी. पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आर्यवीर कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे. हालांकि नेपाल के खिलाफ आर्यवीर ने 70 रन की तूफानी पारी खेलने का कमाल किया था.
IND vs UAE U19 LIVE Score: यूएई ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला
भारत अंडर 19 टीम के खिलाफ य़ूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. सबकी नजर ओपनर आर्यवीर सहवाग पर होगी. पाकिस्तान के खिलाफ आर्यवीर कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे. कप्तान लक्ष्य के साथ आर्य़वीर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर धमाका करने चाहेंगे.