India U19 vs UAE U19 - ACC Men's U19 Asia Cup 2026 LIVE Updates: ओमान के मस्कट स्थित अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में, भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से हो रहा है. भारत के खिलाफ यएई अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत ए की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. क्रीज पर सहवाग के बेटे आर्यवीर क्रीज पर है. उनका साथ कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी दे रहे हैं. दोनों इस समय संभल कर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं. आजके मैच में एक बार फिर सबकी नजर राहुल द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग पर नजर रहेगी. यह पुरुषों के U19 एशिया कप 2026 के ग्रुप A का एक ऐसा मुकाबला है, जिसे जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी है. भारत अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ तीन विकेट की चौंकाने वाली हार के बाद इस मैच में उतर रहा है. आज के मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ शामिल हो जाएगी. सबकी नजरें आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ पर भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों खिलाड़ी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे. हालांकि, वे UAE के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके अपनी पिछली नाकामी की भरपाई करने की कोशिश करेंगे. (SCORECARD)

भारत U19 (प्लेइंग XI): लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (डब्ल्यू), मनल चौहान, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, मोहित उलवा, इशान सूद

संयुक्त अरब अमीरात U19 (प्लेइंग XI): मुहम्मद साद (विकेटकीपर), अयान मिस्बाह (कप्तान), अहमद खुदादाद, यायिन राय, मोहम्मद नफीस, हदायतुल्ला खान, बिलाल खान, नसीम खान, नूरुल्लाह अयोबी, ज़ैनुल्लाह रहमानी, उदीश सूरी