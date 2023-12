India vs South Africa Live Score, 1st ODI: जीत के इरादे के साथ उतरेगी टीम इंडिया, केएल राहुल की कप्तानी और प्लेइंग XI पर रहेगी नजर

IND VS SA ODI Live, भारत और साउछ अफ्रीका के बीच पहला वनडे कुछ ही देर में

न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाने वाला है. वनडे में भारत के मुकाबले साउथ अफ्रीकी टीम का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच वनडे में अबतक कुल कुल 91 मैच हुए हैं जिसमें 38 में भारत को जीत मिली है तो वहीं, 50 मैच साउथ अफ्रीकी टीम जीतने में सफल रही है. 3 मैच बेनतीजा रहा है. वहीं, दूसरी ओर अफ्रीका के मैदान पर दोनों टीमों के बीच कुल 37 मैच हुए हैं जिसमें भारत को केवल 10 मैचों में जीत मिली है. 25 मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीतने में सफल रही है. दो मैच बेनतीजा रहा है. (IND vs SA Head to Head in ODI)