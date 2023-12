South Africa vs India, 1st Test: भारत में इतने बजे से Live मैच देख पाएंगे फैन्स, जानिए पूरी डिटेल्स

IND vs SA Live Telecast Timing: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट

India vs South Africa Live 1st Test Timing: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेलने वाली है. बॉक्सिंग डे के दिन सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू होगा. भारतीय टीम साउथ अफ्रीकी धरती पर अबतक एक बार भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. ऐसे में इस बार रोहित एंड कंपनी हर हाल में टेस्ट सीरीज को जीतने की कोशिश करेगी. बता दें कि दोनों देशों के बीच अबतक 42 टेस्ट मैच हुए हैं. जिसमें भारत को 15 और साउथ अफ्रीका को 17 मैचों में जीत मिली है. 10 टेस्ट मैच दोनों देशों के बीच ड्रा पर खत्म हुए हैं. (India vs South Africa Head to Head in Test)