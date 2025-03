IND vs NZ: बारिश के कारण चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ रद्द तो कौन बनेगा किंग? रिजर्व डे का क्या है नियम

What If IND vs NZ Champions Trophy 2025 Final Washed Out: दुबई का इंटरनेशनल ​क्रिकेट स्टेडियम अब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए तैयार हो रहा है. 9 मार्च को यहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) की टीमें इसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार आमने सामने आ चुकी हैं, तब टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. हालांकि न्यूजीलैंड इस वक्त जिस तरह का खेल दिखा रही है, ऐसे में उससे पार पाना आसान नहीं होगा. इस बीच मन में ये सवाल भी कौंध रहा है कि अगर फाइनल के लिए बारिश (IND vs NZ Rain Chances) हुई तो क्या होगा. फाइनल में क्या क्या हो सकता है और उसके लिए आईसीसी ने क्या इंतजाम किया है, चलिए इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

Photo Credit: ANI

अगर फाइनल मैच के दौरान हुई बारिश तो

अगर फाइनल मैच के दौरान बारिश हुई तो ओवरों को घटाकर मैच करवाया जा सकता है. आईसीसी के नियमों के मुताबिक फाइनल मैच में कम से कम 20 ओवरों का खेलना जरूरी है. हर टीम को 20-20 ओवर दिए जाएंगे. बारिश से प्रभावित होने वाले फाइनल में ओवरों की कटौती तय समय के बाद शुरू होता है. अब बात बा​रिश और मौसम की करें तो एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में 9 मार्च को बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, फिर भी अगर यह मुकाबला रविवार 9 मार्च को बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका तब यह रिजर्व डे पर आयोजित होगा. 10 मार्च को फाइनल का रिजर्व डे है.

सुपर ओवर से कब होता है फैसला

अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच ड्रॉ या टाई होता है तो विनर का फैसला सुपर ओवर से किया जाएगा. सुपर ओवर के नियम के मुताबिक दोनों ही टीमों को एक-एक ओवर खेलने का मौका मिलता है.

न्यूजीलैंड को ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने हराया था

भारत ने अपने सभी ग्रुप मैच जीते थे. उसने पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान को हराया था. टीम इंडिया ने ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को भी हराया था. भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी. भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने घातक गेंदबाजी की थी. उन्होंने 5 विकेट झटके थे. अब दोनों ही टीमें फाइनल में एक बार फिर से भिड़ेंगी.

जब बारिश के कारण नहीं हो पाया था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल

साल 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और श्रीलंका ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी. उस दौरान दोनों दिन मैच नहीं हो पाया था. तब आईसीसी के नियम के अनुसार दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था. इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, अगर बारिश आती है. आईसीसी के अनुसार फाइनल मैच पूरा होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ज्वाइंट विनर घोषित कर दिए जाएंगे. यहां पर पहले खेले गए मैचों के आधार पर फैसला नहीं लिया जाएगा. जो टीम मैच के दिन भारी पड़ेगी, वही जीतेगी. हालांकि बारिश ना ही हो तो ही अच्छा है. बारिश की संभावनाओं को देखते हुए ही आईसीसी ने फाइनल और सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे की भी व्यवस्था की हुई है.