IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live: मयंक अग्रवाल और साहा पर टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाने की जिम्मेदारी

Day 2 Session Timings:



Session 1: 9:30 AM-11:30 AM



Lunch: 11:30 AM - 12:10 PM



Session 2: 12:10 PM -14:40 PM



Tea Time: 02:40 PM - 03:00 PM



Session 3: 03:00 PM - 05: 00 PM



98 Overs for the day



If 98 Overs are not bowled, it can be extended to 05:30 PM. #INDvNZ@Paytmhttps://t.co/groUG52Wdy