India vs Australia, 2nd Test Day 1 Live Score: भारत को विकेट की तलाश, वॉर्नर- ख्वाजा की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर

IND vs AUS 2nd Test Match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच

India vs Australia, 2nd Test Day 1 Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हो चुकी है. डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा क्रीज पर मौजूद हैं. भारतीय प्लेइंग इलेवन में सूर्यकुमार यादव को बाहर रखा गया है. श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन में मैट रेंशॉ को बाहर रखा गया है तो ट्रेविड हेड की वापसी हुई है. वहीं, स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच लाइव स्कोर

भारतीय इलेवन

रोहित शर्मा (c), केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, श्रीकर भरत (w), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन

डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुस्चगने, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, पीटर हैंड्सकॉम्ब, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), टॉड मर्फी, नाथन लियोन, मैथ्यू कुह्नमैन

IND vs AUS: पारी के 8वें ओवर में सिराज की बाउंसर वॉर्नर को लगी, टीम फिजियो मैदान पर आए और बल्लेबाज का चेकअप किया. चेकअप के बाद वॉर्नर फिर से खेलने के लिए तैयार हुए हैं.

India vs Australia Live: भारत को विकेट की तलाश

IND vs AUS Live: डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा ने संभल कर खेलना शुरू किया है. हालांकि पहले ओवर में शमी की गेंद पर वॉर्नर LBW आउट होने से बाल-बाल बचे थे.

India vs Australia, 2nd Test Day 1 Live Score: ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू, India vs Australia, 2nd Test Day 1 Live Score: ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू हो गई है, ओपनर वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा क्रीज पर हैं. भारत के लिए पहले ओवर की शुरूआत मोहम्मद शमी ने की है.

India vs Australia Live: ऑस्ट्रेलियाई टीम 2000वां इंटरनेशनल मैच India vs Australia Live: ऑस्ट्रेलियाई टीम 2000वां इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान पर उतरी है. क्या भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतकर कंगारू टीम सीरीज में बराबरी कर पाएगी.

India vs Australia Live: ऑस्ट्रेलियाई इलेवन

रोहित शर्मा (c), केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, श्रीकर भरत (w), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज

IND vs AUS Live: ऑस्ट्रेलिया की पहले बल्लेबाजी IND vs AUS Live: भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन को मिला मौका. अपना पहला मैच खेलेंगे स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन.

IND vs AUS 2nd Test Live: 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें भारतीय बनेंगे पुजारा, भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर ने खेलें हैं. तेंदुलकर ने अपने करियर में 200 टेस्ट मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है.

डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड/मैट रेनशॉ, पीटर हैंड्सकॉम्ब/कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी (WK), पैट कमिंस (C), स्कॉट बोलैंड/मिशेल स्टार्क, टॉड मर्फी, नाथन लियोन

रोहित शर्मा (C), केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, केएस भरत (WK), आर अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज

IND vs AUS 2nd Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अरूण जेटली स्टेडियम में होना है. पहला टेस्ट मैच भारत जीत चुकी है, ऐसे में टीम इंडिया यहां पर भी टेस्ट जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने मैदान पर उतरेगी. बता दें कि पिछले 36 साल से भारतीय टीम दिल्ली में टेस्ट नहीं हारी है तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को दिल्ली में आखिरी भारत के खिलाफ जीत 1959 में मिली थी. उसे बाद से दिल्ली में भारत को ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट में नहीं हरा पाया है. दिल्ली के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें एक टेस्ट में ही ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है.

Featured Video Of The Day

Youtubers who made it to Bollywood