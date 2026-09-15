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12 minutes ago

India vs Afghanistan Scorecard LIVE: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर जगह बनाने से चूक गए हैं, जबकि चोटिल होकर सीरीज से बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई प्लेइंग इलेवन में आए हैं. बता दें. श्रेयस अय्यर की टीम ने पहले मैच में हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. अर्शदीप ने 19 रन देकर तीन विकेट लिए और अफगानिस्तान को आठ विकेट पर 156 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 82 रन बनाए जिससे भारत ने 13.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर दिया.

Here are the LIVE Score Updates of India vs Afghanistan 2nd T20I Arun Jaitley Stadium, Delhi

Sep 15, 2026 19:07 (IST)
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IND vs AFG Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, रवि बिश्नोई

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी

Sep 15, 2026 19:03 (IST)
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IND vs AFG Live Score: भारत ने जीता टॉस

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. टॉस के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि टेलस का कॉल उनके लिए लकी रहा है. टीम इंडिया एक बदलाव के साथ उतरी है. वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई आए हैं. जबकि आज भी वैभव को मौका नहीं मिला है.

Sep 15, 2026 19:01 (IST)
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दूसरे टी-20 में ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग 11

दूसरे टी-20 से पहले भारत को झटका लगा है. वरुण चक्रवर्ती साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब भारतीय प्लेइंग इलेवन को लेकर है. ऐसे में आज दूसरे टी-20 में उनकी जगह रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है.

Sep 15, 2026 18:59 (IST)
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ईशान किशन के पास 2026 में नंबर 1 बनने का मौका

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में ईशान किशन के पास साल 2026 में सबसे बड़ा कमाल करने का मौका होगा. बता दें कि ईशान ने इस साल टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 24 मैचों में 854 रन बनाए हैं. अब अगर दूसरे टी-20 में आज ईशान 42 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो वह साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते हैं.

Sep 15, 2026 18:57 (IST)
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टीम इंडिया दूसरी जीत को बेताब, अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीद

भारत आज अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में लगातार दूसरी जीत हासिल करना चाहेगी, इसके साथ ही अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और तूफानी पारी  की उम्मीद होगी जिस अंदाज में उन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाया था.

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