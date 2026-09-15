India vs Afghanistan Scorecard LIVE: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर जगह बनाने से चूक गए हैं, जबकि चोटिल होकर सीरीज से बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई प्लेइंग इलेवन में आए हैं. बता दें. श्रेयस अय्यर की टीम ने पहले मैच में हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. अर्शदीप ने 19 रन देकर तीन विकेट लिए और अफगानिस्तान को आठ विकेट पर 156 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 82 रन बनाए जिससे भारत ने 13.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर दिया.

Here are the LIVE Score Updates of India vs Afghanistan 2nd T20I Arun Jaitley Stadium, Delhi