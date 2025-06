IND vs ENG 1st Test: इंग्लैंड के खिलाफ हर पलटवार के लिए टीम इंडिया है तैयार, BCCI ने शेयर किया वीडियो

IND vs ENG 1st Test: भारतीय टीम ने बेकेनहैम में तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, आधिकारिक शूट के लिए कैमरों के सामने पोज दिए हैं और अब इंग्लैंड के खिलाफ़ बहुप्रतीक्षित सीरीज़ के शुरुआती टेस्ट के लिए लीड्स के लिए रवाना होने वाली है, जो 20 जून को हेडिंग्ले में शुरू होने वाला है. मंगलवार को, BCCI ने X पर आधिकारिक फोटोशूट के लिए कैमरे के सामने पोज देते हुए भारतीय खिलाड़ियों का एक वीडियो शेयर किया, जो मज़ाकिया अंदाज़, मुस्कुराहट और हंसी से भरा हुआ था. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लोगो की ओर इशारा किया, उप-कप्तान ऋषभ पंत ने मजाकिया अंदाज़ में मुस्कुराया और युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना बल्ला उठाया और मुस्कुराते हुए नज़र आए. अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने बहुत ही शानदार अंदाज़ में पोज दिए, साई सुदर्शन ने लोगों को हंसाया और केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर ने जोश से भरे पोज दिए. ani

Beckenham done ✅



Headshots 📸 done ✅



All set for Leeds 👍#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/ygdFfoLNFR