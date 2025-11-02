Ind vs SA women: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, विश्व कप के 52 साल में कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी

Deepti Sharma's big record: रविवार को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका से पहले बैटिंग का न्योता पाने वाली टीम इंडिया एक समय उम्मीद से कहीं कम स्कोर बनाती दिख रही थी, लेकिन अगरटीम हरमनप्रीत (Harmanpreet) कोटे के ओवरों में 299 रनों तक पहुंचने में सफल रही, तो इसमें ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (नाबाद 58 रन, 58 गेंद, 3 चौके 1 छक्का) का अहम योगदान रहा. और जड़े करियर के 19वें अर्द्धशतक के साथ ही वह कारनामा कर दिखाया, जो वनडे विश्व कप इतिहास में पहले कोई भी ऑलराउंडर नहीं ही कर सका.

दीप्ति का यह डबल बड़ा नामक

इस अर्द्धशतक के साथ ही दीप्ति शर्मा विश्व कप के किसी एक संस्करण में 200 रन और 15 विकेटों का डबल बनाने वाली दुनिया की पहली ऑलराउंडर बन गईं. उनसे पहले विश्व कप के 52 साल के इतिहास में पहले कोई भी खिलाड़ी उपलब्धि हासिल नहीं ही कर सकी थी. अगर फाइनल में परिणाम भारत के पक्ष में जाता है, तो दीप्ति के अर्द्धशतक की भूमिका बहुत ही रहेगी.

मानक को ऊंचा करने का मौका

दीप्ति ने 'डबल' की उपलब्धि बैटिंग के दौरान ही हासिल कर ली, लेकिन उनके पास इस मानक को ऊपर उठाने का मौका रहेगा. यहां से वह दूसरी पाली में जितने ज्यादा विकेट लेंगी, इस डबल्स का स्तर और ऊंचा ही जाएगा. दीप्ति ने 9 मैचों की 7 पारियों में 30.26 के औसत से 215 रनों के साथ विश्व कप का समापन किया, जो उनके बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से एक अच्छा प्रदर्शन है.