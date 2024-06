Ind vs Sa Final: "यह ऐसा समय नहीं है..." इस वजह से हर्षा भोगले "रोहित शर्मा फैन क्लब" के सदस्यों पर भड़के

अब यह तो आप जानते ही हैं कि पिछले काफी लंबे समय अक्सर सोशल मीडिया पर रोहित (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) के प्रशंसक एक-दूसरे से भिड़े रहते हैं. और अब एक ऐसे समय जब विराट कोहली जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में अभी तक बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं, तो रोहित के चाहने वालों को फिर से कोहली की टांग खिंचाई का मौका मिल गया है. लेकिन बहुत हैरानी की बात यह है कि जब टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के खिलाफ खिताबी जंग में भिड़ने जा रहे हैं, तो यह बहुत ही हैरानी भरा है. और मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ऐसे फैंस को कड़ी फटकार लगाई है.

Sometimes there is very angry and vicious banter from fan clubs on social media. When a player is down is the time to show your class. And this is the time to get behind Virat Kohli who could well produce a match winning performance in the final. But irrespective, this is the… — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 28, 2024

भोगले ने X पर लिखा, 'कभी-कभी सोशल मीडिया पर फैंस क्लब की ओर से खासी नाराजगी और खासा गुस्सा दिखाई पड़ता है. जब कोई खिलाड़ी खराब समय से गुजर रहा होता है, तो यह अपनी क्लास दिखाने का मौका होता है. और अब यह समय विराट के पीछे खड़े होने का समय है, जो फाइनल मुकाबले में एक मैच जिताने वाली पारी खेल सकते हैं, लेकिन इससे इतर यह कोहली के इर्द-गिर्द होने और उनका समर्थन करने का समय है.

दरअसल हर्षा भोगले रोहित के फैंस से यही कहना चाहते हैं कि यह विराट कोहली पर तंज कसने या उनकी टांग खिंचाई और ट्रोल करने का समय नहीं है. अब देश एक बड़ा मुकाबला खेलने जा रहा है. टांग खिंचाई करने का आगे बहुत मौका मिलेगा और यह समय विराट के पीछे खड़े होने का है, उन्हें नीचा दिखाने का नहीं. देखते हैं कि शनिवार को हर्षा की बात का कितना असर रोहित के फ फैंस पर होता है.फैंस भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं

You all put unnecessary pressure on him before the World Cup by crying over positions and strike rates. — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) June 28, 2024

विराट कोहली को फैंस का समर्थन भी मिल रहा है

Happens with every proven player, does not mean he is down and out. He will come back as a hero for sure !! #ViratKohli pic.twitter.com/ymXJtphENC — Aryan (@chinchat09) June 28, 2024