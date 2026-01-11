विज्ञापन
Arshdeep Singh, IND vs NZ: भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.प्लेइंग इलेवन में श्रेयस अय्यर ने वापसी कर ली है.  इंजरी की वजह से वह भी दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज नहीं खेले थे. वहीं, अर्शदीप इलेवन का हिस्सा नहीं हैं.

IND vs NZ, 1st ODI: अर्शदीप सिंह के प्लेइंग XI में शामिल न करने पर भड़के अश्विन, एक लाइन का मैसेज वायरल
IND vs NZ, India Playing XI: अश्विन का रिएक्शन वायरल
  • भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोटांबी में खेला जा रहा है
  • भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है
  • श्रेयस अय्यर चोट से उबरकर टीम में वापसी कर चुके हैं जबकि अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है
IND vs NZ, 1st ODI: भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बीसीए स्टेडियम, कोटांबी में खेला जा रहा है.  भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.प्लेइंग इलेवन में श्रेयस अय्यर ने वापसी कर ली है.  इंजरी की वजह से वह भी दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज नहीं खेले थे.वहीं, अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला है, जिसके कारण अश्विन काफी भड़क गए हैं. अश्विन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसपर रिएक्ट किया है

टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. हम प्लेइंग इलेवन में अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा है. ओस में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है, बल्लेबाजी आसान होती है. कुछ खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में खेल कर आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में हैं. टीम में माहौल अच्छा है.  हम 6 गेंदबाज के साथ जा रहे हैं. सुंदर, जडेजा और कुलदीप स्पिनर होंगे. सिराज, प्रसिद्ध और हर्षित के रूप में तीन तेज गेंदबाज टीम में हैं."

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

डेवॉन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउल्केस, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक 

(IANS के इनपुट के साथ)

