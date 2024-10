Ind vs Nz 2nd Test: "जो काम न्यूजीलैंड ने कर दिया वह...", कैफ ने कह दी एकदम पते की बात

भारत की धरती पर 12 साल बाद उसे मात देकर टीम इंडिया का अपने घर में लगातार 19 जीत का सिलसिला खत्म कर दिया. न्यूजीलैंड की जीत के चर्चे जीत से ज्यादा उसके भारत को मात देने के तरीके के हैं. मतलब पहले टेस्ट में 8 विकेट से मात, दूसरे टेस्ट में 113 रन से मात. पहला टेस्ट करीब साढ़े तीन दिन में खत्म, तो दूसरा टेस्ट तीन दिन में खत्म. भारत की हार से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है और दिग्गज आंकलन कर रहे हैं कि आखिर भारत के साथ गलत क्या गया कि अपने ही घर में उसे शर्मनाक हार सा मुंह देखना पड़ा. इसी सीरीज को लेकर पूर्व क्रिकेटर अपनी राय दे रहे है और मोहम्मद कैफ ने एक बड़े पहलू की ओर ध्यान दिलाया है.

New Zealand got India all out for 46 on seaming track and 113 runs win on turner. Their batsmen handled Bumrah and also Ashwin, Jadeja really well. What a complete team, they did what many great teams couldn't. #INDvsNZ