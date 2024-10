Ind vs Nz 1st Test: "इस बैग" के बूते निकला सरफराज का पहला टेस्ट शतक", पिता नौशाद ने कह दी बड़ी बात, युवाओं को बड़ी सीख

Sarfaraz Khan's debut century: आखिरकार लंबे संघर्ष और बहुत ही "गहन अनुभव" के बाद सरफराज खान (Sarfaraz Khan's first Test century) पूरी तरह से उस जगह पहुंच गए, जहां से वह पिछले कई सालों से घरेलू क्रिकेट में रन बरसाकर इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया में पहुंचे तो थे, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ कसर बाकी रह गई थी. चिंता के बादल कुछ अर्द्धशतक जड़ने के बाद अभी भी मंडरा रहा थे. सवाल इलेवन में जगह मिलने को हो रहे थे, लेकिन अब यह दूरी पूरी तरह पट चुकी है, तमाम सवाल खत्म हो चुके हैं. यह सही है कि इंग्लैंड के खिलाफ कुछ बेहतरीन पारियां सरफराज के बल्ले से निकली थीं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले मीडिया में बड़ा सवाल लगातार बना हुआ था कि सरफराज इलेवन का हिस्सा होंगे या या नहीं? इलेवन में जगह मिली, तो सवाल तब भी बराबर बना हुआ था, जब सरफराज पारी में जीरो पर आउट हो गए थे. लेकिन खेले जा रहे पहले टेस्ट (Ind vs Nz 1st Test) के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी में शनिवार को सरफराज (Sarfaraz Khan's brilliant century) ने इस सवाल पर पूरी तरह और भर-भरकर मिट्टी डालते हुए सिर पर मंडरा रहे बचे-खुचे चिंता रूपी बादलों को भी सिर से हटा दिया. अब टीम इंडिया के लिए अगले कई टेस्ट मैचों की इलेवन में उनकी जगह को लेकर सवाल नहीं है. शुक्रवार को सरफराज ने खेली 150 रन की बेहतरीन पारी से तमाम सवालों को खत्म कर दिया.

#IndvNz #indvsnz @BCCI #sarfarazkhan



Sarfaraz Father reveals: which "bag" bring such performance for his son! pic.twitter.com/hVE1pSW0JP